Amazon embauche 75000 travailleurs supplémentaires lors de sa dernière vague d’emplois

Amazon embauche 75000 employés dans son entrepôt et son réseau de livraison aux États-Unis et au Canada, la société a dit jeudi.

Amazon a déclaré que les emplois offriraient un salaire de départ moyen de 17 $ l’heure, reflétant ses récentes augmentations de salaire, qui ont fait grimper le salaire de 50 cents à 3 $ l’heure pour plus d’un demi-million de ses employés des opérations aux États-Unis.

La société a déclaré qu’elle offrirait également un bonus de 100 $ aux nouveaux employés d’entrepôt et de transport qui présenteront une preuve de leur vaccination contre le COVID-19. Amazon n’a pas demandé à ses travailleurs de première ligne de se faire vacciner, mais il a poussé ses employés à se faire vacciner en leur offrant un bonus allant jusqu’à 80 $. D’autres entreprises, dont Target, McDonald’s et Kroger, ont également offert des incitations aux employés qui se font vacciner contre Covid-19.

Amazon a commencé en mars à déployer des cliniques de vaccination sur place dans des entrepôts du Missouri, du Nevada et du Kansas. Depuis lors, Amazon a déclaré que les cliniques s’étaient déployées dans plus de 250 entrepôts aux États-Unis et au Canada, couvrant plus d’un demi-million de travailleurs d’entrepôt et de livraison de première ligne.

Les nouvelles recrues aideront le personnel d’Amazon à augmenter son empreinte en croissance rapide des entrepôts. Amazon a profité d’une poussée du commerce électronique alimentée par une pandémie et a réinvesti ses bénéfices dans une expansion physique au cours de l’année dernière.