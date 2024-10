Amazon économise 149 $ sur le rapide iPad Mini 6, le ramenant à son meilleur prix à ce jour

Apple a peut-être sorti le nouvel iPad Mini 7, mais l’ancien iPad Mini 6 est actuellement la tablette Apple compacte que vous devriez vous procurer. Pourquoi? Ce type bénéficie désormais d’une réduction de 149 $ sur Amazon, ce qui signifie que vous pouvez récupérer la version 64 Go pour un peu moins de 350 $. Il convient de noter qu’il s’agit d’un nouveau plus bas historique pour ce modèle, ce qui en fait un véritable incontournable.

Nous avons testé l’iPad Mini 6 lors de sa sortie en 2021 et nous l’avons vraiment apprécié, lui attribuant une note élevée de 9,0. Par exemple, même si son écran IPS de 8,3 pouces ne semble pas impressionnant, il est entièrement laminé, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser avec un Apple Pencil. De plus, nous avons aimé utiliser l’ardoise d’une seule main, car elle est petite et légère – seulement 0,65 livre (293 grammes). Nous pensons que cela le rend extrêmement approprié pour dessiner et prendre des notes.

Au cours de notre utilisation de l’appareil, nous avons également constaté qu’il était idéal pour la lecture. En plus de son design compact et léger, il prend en charge la technologie True Tone, qui réduit la lumière bleue de l’écran, le rendant plus chaud et plus agréable à regarder. Cela dit, cela affecte légèrement la précision des couleurs.

Si vous avez l’intention d’utiliser votre iPad Mini 6 pour des tâches plus lourdes que la lecture, la puce A15 Bionic devrait toujours offrir suffisamment de puissance de feu pour gérer les tâches exigeantes. Comme nous l’avons dit dans notre revue, ce chipset a fait de la Mini 6 la petite tablette la plus puissante du marché en 2021, et nous pensons qu’elle devrait offrir des performances exceptionnelles à ce jour.

Selon Apple, l’ardoise offre une autonomie d’une journée entière, et cela correspond à ce que nous en avons tiré. Ainsi, même s’il vous protège pendant la journée, vous devrez probablement le recharger tous les soirs.

Dans l’ensemble, l’iPad Mini 2021 reste un premier choix et parmi les tablettes les plus économiques du marché. Alors, agissez vite et économisez 149 $ sur ce beau gars maintenant pendant que l’offre est toujours disponible sur Amazon !