Amazon Echo Dot Kids est lancé au Royaume-Uni avec les enfants sur Alexa

Amazon a annoncé le lancement de l’enceinte intelligente Echo Dot Kids au Royaume-Uni dans des designs de panda et de tigre, ainsi que Kids et Kids+ sur Alexa.

Comme pour de nombreux lancements d’Amazon UK, le haut-parleur est disponible aux États-Unis depuis un certain temps, mais se dirige maintenant vers l’autre côté de l’étang pour que les enfants britanniques puissent en profiter. L’Echo Dot Kids coûtera 59,99 £ et sera disponible le 21 juillet, avec précommandes disponibles dès maintenant.

Le haut-parleur lui-même est physiquement le même que l’Echo Dot 4, avec un pilote à déclenchement frontal de 1,6 pouce, mais présente des motifs d’imprimés d’animaux adaptés aux enfants sur le tissu. Il existe des fonctions de sécurité matérielles telles qu’un bouton de sourdine câblé, qui, avec le voyant principal, s’allume en rouge lorsque le microphone est éteint.

Amazon présente également Kids et Kids+ sur Alexa, apportant des fonctionnalités adaptées aux enfants ainsi que divers contrôles parentaux pour garder les choses aussi sûres que possible.

Kids on Alexa est disponible sans frais supplémentaires, apportant des choses comme le « mot magique » qui récompensera les enfants qui disent « s’il vous plaît » lorsqu’ils parlent à Alexa. Ce n’est que le début, avec un contenu adapté à l’âge à portée de main, un blocage des paroles pour tout ce qui est explicite, des contrôles tels que les limites de temps et un tableau de bord avec des paramètres pour des éléments tels que les compétences disponibles.

Les parents peuvent également consulter l’activité et gérer les enregistrements vocaux dans l’application Alexa. Kids+ sur Alexa – à partir de 1,99 £ pour les membres Prime – ajoute du contenu comme plus de 170 livres audio, 10 stations de radio sans publicité de Fun Kids et Premium Alexa Kid Skills de marques comme Harry Potter et Disney.

Kids et Kids+ sur Alexa seront disponibles sur les appareils Echo, Echo Dot et Echo Plus. Cela signifie que pour l’instant, les écrans intelligents Echo Show ne sont pas inclus.

Bien que vous ayez peut-être remarqué que le prix de l’Echo Dot Kids est de 10 £ de plus que l’Echo Dot 4, c’est plus qu’une simple prime pour le design animal mignon. Vous bénéficiez d’un abonnement familial d’un an à Amazon Kids+ d’une valeur de 79 £ et d’une garantie sans souci de 2 ans.

Ce dernier signifie qu’Amazon remplacera le haut-parleur par un nouveau si quelque chose lui arrive.