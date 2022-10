Amazon Echo Dot 5 Review: Meilleur haut-parleur intelligent à moins de 50 $ / 55 £

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Bon son pour un petit appareil

Gestes de tapotement utiles

Fonctionne comme un prolongateur Wi-Fi avec les systèmes Eero Les inconvénients Distortion à des volumes plus élevés

Le son n’est pas vraiment meilleur que 4 e gén

gén Plus cher pour les acheteurs britanniques Notre avis Avec un meilleur son, plus de fonctionnalités et la possibilité d’étendre votre Wi-Fi domestique, l’Echo Dot 5 est le meilleur Dot à ce jour et le meilleur haut-parleur intelligent à moins de 50 $ / 55 £.

Prix ​​lors de l’examen

49,99 $

Meilleurs prix aujourd'hui: Amazon Echo Dot (5e génération)

49,99 $

La gamme d’enceintes Alexa d’Amazon est si vaste qu’il peut être difficile de déterminer laquelle acheter. L’idée, bien sûr, est que vous n’en ayez pas qu’un seul, mais que vous en remplissiez votre maison pour pouvoir écouter de la musique n’importe où, demander des trucs à Alexa où que vous soyez et contrôler les appareils domestiques intelligents – comme les lumières – dans chaque pièce.

L’Echo Dot, cependant, a toujours été un excellent point de départ et vous permet d’avoir un assistant virtuel mains libres sans vous ruiner.

Avec le 5e-modèle de génération, rien n’a changé à cet égard, même s’il est cinq fois plus cher au Royaume-Uni cette fois-ci.

Cependant, où que vous viviez, l’Echo Dot 5 sera probablement celui à acheter grâce à une sélection de mises à niveau petites mais utiles.

À moins, bien sûr, que vous voyiez un modèle de génération précédente en vente à un prix très bas. Et comme Amazon réduit régulièrement de 50 % ses appareils dans les ventes saisonnières, il convient de garder cela à l’esprit si vous pouvez attendre.

Caractéristiques et conception

Même conception que 4 e génération

génération Nouveaux gestes tactiles

Affichage amélioré sur le modèle avec horloge

Jim Martin / Fonderie

Outre le fait qu’il est désormais disponible dans la nouvelle couleur Cloud Blue, illustrée ici, le 5e-gen Echo Dot est exactement le même que son prédécesseur à regarder.

Il est de la même taille, a le même tissu couvrant le devant et le haut, les mêmes quatre boutons et le même anneau lumineux autour de la base.

A l’arrière se trouve un seul connecteur pour le câble d’alimentation et – comme pour le 4e-gen Dot – il n’y a pas de minijack 3,5 mm.

Jim Martin / Fonderie

Si vous dépensez 10 $ / 10 £ supplémentaires sur le modèle «avec horloge», et je vous recommande fortement de le faire, vous obtiendrez un affichage matriciel utile.

Avec 24 points horizontalement et cinq verticalement, il y en a 120 au total – une résolution considérablement supérieure à celle de l’affichage LED à sept segments de la quatrième génération, comme indiqué ci-dessous. (Notez également que la couleur Cloud Blue n’est pas trop brillante : il s’agit plutôt d’un gris-bleu.)

Jim Martin / Fonderie

Cela permet au nouvel Echo Dot d’afficher bien plus que l’heure. Les noms d’artistes et de pistes défilent au fur et à mesure que vous écoutez de la musique, des informations météorologiques plus détaillées s’affichent lorsque vous demandez une prévision et des unités ou des mesures s’affichent lorsque vous demandez à Alexa de faire des calculs.

Comme le 4e-gen Echo Dot avec horloge, il affichera également le volume (sur 10) et le temps restant sur un compte à rebours.

La luminosité de l’écran s’ajuste automatiquement en fonction de la luminosité de la pièce, mais vous pouvez également la régler manuellement.

Notez que Cloud Blue est exclusif à l’Echo Dot avec horloge (également disponible en Glacier White). Si vous optez pour l’Echo Dot 5 standard, vous avez le choix entre Charcoal, Deep Sea Blue (un bleu beaucoup plus foncé) et Glacier White.

Quel que soit le modèle que vous choisissez, il aura un capteur de température intégré, tout comme l’Echo de quatrième génération. C’est la première fois qu’Amazon en met un dans un point, et cela signifie que vous pouvez automatiser les systèmes de chauffage/refroidissement intelligents en fonction de la température ambiante. De plus, vous pouvez demander à Alexa “quelle est la température dans la salle à manger” ou quelle que soit la pièce dans laquelle vous avez votre Dot.

Peut-être qu’Amazon a l’intention d’utiliser l’Echo Dot dans une chambre à coucher. Une autre nouveauté est un capteur qui peut détecter un robinet. Ceci est utilisé pour mettre en pause et reprendre la musique, mettre fin aux appels, répéter les alarmes et ignorer les minuteries.

Une autre nouvelle fonctionnalité est la capacité de l’Echo Dot 5 à devenir un prolongateur d’autonomie Eero. Si vous avez un système Wi-Fi maillé Eero et votre compte Amazon lié dans l’application Eero, il devrait automatiquement détecter votre nouvel Echo Dot et utiliser son Wi-Fi pour ajouter environ 1000 pieds carrés de couverture supplémentaire.

C’est loin de la couverture que vous obtiendriez en achetant un nœud Eero réel, il n’offre pas non plus des vitesses incroyables (vous pouvez vous attendre jusqu’à 100 Mbps) et ne peut gérer que 10 appareils, mais c’est une excellente utilisation de l’Echo Dot et une raison supplémentaire pour l’acheter si vous avez déjà Eero.

Il y a une limitation : si vous l’utilisez comme prolongateur, vous ne pouvez pas également utiliser l’Echo Dot 5 dans le cadre d’une paire stéréo. C’est l’un ou l’autre.

Qualité sonore

Cela nous amène à la qualité sonore. Amazon a mis à niveau le haut-parleur unique à l’intérieur de l’Echo Dot 5 en un légèrement plus grand avec une excursion plus élevée. Cela signifie simplement que le cône peut entrer et sortir davantage, et cela conduit à de meilleures basses, entre autres.

Dans l’ensemble, vous conviendrez probablement que le Dot 5 sonne plutôt bien pour un petit haut-parleur intelligent. Le Dot 5 tient presque dans la paume de votre main, donc entendre de la musique décente avec un peu de basse est une réalisation louable.

Pas beaucoup d’un nom de piste peut être affiché à la fois Jim Martin / Fonderie

Vous ne remarquerez pas une énorme différence de qualité entre celui-ci et l’Echo Dot 4, mais il y a certainement plus de basses.

À des volumes plus élevés, les choses commencent à se déformer, ce qui est dommage, mais jusqu’à environ 5 ou 6 volumes, cela ne se produit pas et c’est assez fort pour remplir une pièce de taille raisonnable.

Il y a encore plus de basses si vous optez pour un 4e-gen Echo, mais c’est le double du prix. Et, naturellement, ce n’est pas un patch sur l’Echo Studio qui coûte encore deux fois plus cher.

Il peut s’agir d’une comparaison quelque peu hors de propos car il est peu probable que vous ayez à la fois des haut-parleurs Alexa et Google Assistant dans votre maison, mais l’Echo Dot 5 sonne nettement mieux que le Nest Mini au prix similaire.

Grâce au Bluetooth intégré, vous pouvez également utiliser l’Echo Dot 5 comme haut-parleur Bluetooth pour diffuser de l’audio depuis votre téléphone.

Alexa

Au cœur de chaque Amazon Echo se trouve Alexa. L’assistant à commande vocale est à votre disposition et fera tout, de répondre aux questions générales et de vous donner des prévisions météorologiques pour allumer et éteindre les lumières et les prises intelligentes.

Alexa peut vous dire quand votre magasin de bricolage local ferme, vous rappeler des réunions, tenir une liste de courses et de choses à faire et jouer de la musique et de la radio à la demande.

Ce qui est bien, c’est qu’Alexa est la même, que vous achetiez un Echo Dot bon marché ou le produit phare Echo Studio : il n’y a aucune différence de capacité.

Jim Martin / Fonderie

En utilisant Skills, vous pouvez élargir l’utilité d’Alexa. Dans l’application Alexa, vous trouverez une grande bibliothèque de compétences, y compris des jeux interactifs et des sons ambiants qui devraient avoir un large attrait pour des choses très spécifiques comme l’enquête sur les véhicules DVLA basée au Royaume-Uni qui vous permet de savoir quand votre taxe automobile est due pour renouvellement.

Et si vous avez divers appareils Echo disséminés dans votre maison, Alexa devient encore plus utile. Drop-in, par exemple, vous permet de discuter rapidement avec quelqu’un dans une autre pièce sans avoir à vous lever et à aller vers lui pour lui demander, par exemple, ce qu’il veut pour le déjeuner.

Avec les annonces, Alexa diffusera des messages sur tous les appareils indiquant au foyer « Le dîner est prêt », « Il est temps de partir » ou quel que soit votre message.

Bien que Matter – la nouvelle norme de maison intelligente – soit pris en charge, le grand avantage d’utiliser l’assistant intelligent d’Amazon par rapport à Google Assistant ou Siri est qu’Alexa dispose du plus grand support tiers. Cela signifie que presque tous les gadgets de maison intelligente fonctionnent avec Alexa afin que vous puissiez les contrôler avec votre voix, et vous pouvez le faire que vous soyez à la maison en train de parler à l’Echo Dot 5 ou que vous utilisiez l’application Alexa sur votre téléphone.

Cela signifie que vous pouvez allumer et éteindre les lumières, ouvrir et fermer les stores (ou les portes de garage et les portails coulissants), verrouiller les portes, activer les alarmes, régler les thermostats et allumer et éteindre les prises intelligentes.

Prix ​​& disponibilité

Tu peux acheter un Echo Dot 5 pour 49,99 $ / 54,99 £ sur Amazon.

Cela signifie que le prix est inchangé aux États-Unis, mais il est maintenant plus cher pour ceux du Royaume-Uni de 5 £.

Cela vaut cependant la peine d’obtenir le Echo Dot 5 avec horloge pour 59,99 $ / 64,99 £. Cette prime de 10 $ / 10 £ est facilement justifiée. Si vous optez pour une paire stéréo, procurez-vous un Dot 5 régulier et un avec horloge : il n’y a pas besoin d’affichages sur les deux.

Bien sûr, avant d’appuyer sur la gâchette d’un Echo Dot 5, il vaut la peine de vérifier les offres en cours sur l’Echo Dot 4 et même le Dot de troisième génération.

Amazon a interrompu la quatrième génération, mais vous pouvez récupérer modèles reconditionnés d’Amazon pour moins de la moitié du prix de Dot 5, ou payez le même prix pour un tout nouveau Echo Dot de troisième génération.

Et une recherche rapide en ligne montre que d’autres détaillants vendent leurs stocks de l’Echo Dot de quatrième génération, donc, si vous lisez ceci près du lancement de l’Echo Dot 5 en octobre 2022, c’est le moment idéal pour acheter l’ancien modèle. à un prix avantageux

Cependant, rappelez-vous, comme je l’ai dit au début, qu’Amazon propose régulièrement des remises sur son matériel et même s’il est nouveau, il est possible que vous puissiez saisir l’Echo Dot 5 le Black Friday pour moins que le prix total.

Enfin, il existe une troisième version de l’Echo Dot 5, destinée aux enfants. Appelé le Echo Dot Enfants, il coûte 59,99 $ / 64,99 £ et est disponible en motifs Own ou Dragon imprimés sur le tissu. C’est le même matériel que le Dot 5 régulier, mais il a une version d’Alexa adaptée aux enfants et est livré avec un abonnement d’un an à Amazon Kids+ qui comprend des jeux interactifs, des compétences éducatives Alexa, des livres Audible et plus encore. Et comme pour les tablettes Kids Edition Fire d’Amazon, ce modèle bénéficie de la même garantie de deux ans, il vaut donc bien le coût supplémentaire si vous achetez pour un enfant.

Verdict

La conception n’a peut-être pas changé, mais dans les coulisses, il y a un nombre surprenant d’améliorations et d’ajouts qui en font le meilleur Echo Dot à ce jour.

Le capteur de température, l’accéléromètre (pour les fonctions du robinet), le son et l’affichage améliorés valent tous la peine d’avoir.

Je ne l’ai pas mentionné plus tôt, mais l’Echo Dot 5 utilise la même puce AZ2 que le cher Echo Show 15, ce qui signifie qu’Alexa répond rapidement et pourrait également permettre de futures mises à jour.

De plus, le Dot 5 est composé à 55 % de plastique recyclé et à 95 % de tissu recyclé. La boîte dans laquelle il arrive est également fabriquée à partir de carton recyclé à 99 %.

En fin de compte, c’est une grande valeur que vous l’achetiez dans une vente ou non. Si vous ne savez toujours pas quel Echo acheter, lisez notre guide de la gamme Echo complète.