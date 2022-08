Amazon Echo 5 : surveillera-t-il votre sommeil ?

Chaque mois de septembre, Amazon organise ce qu’il appelle un événement matériel et services : un nom plutôt ennuyeux pour ce qui est généralement un lancement assez excitant de nouveaux gadgets pour la maison intelligente. L’année dernière, la société a annoncé un robot domestique, Astro, un Echo Show de 15 pouces et de nombreux autres appareils. Mais il n’a pas lancé de nouveaux haut-parleurs Echo.

Cela signifie que l’Echo 4 et l’Echo Dot 4 ont maintenant deux ans, le moment idéal pour Amazon de sortir de nouveaux modèles avec un meilleur son et de nouvelles fonctionnalités.

Bien qu’il ne s’agisse que de spéculations, nous nous attendons à ce qu’Amazon annonce de nouveaux haut-parleurs intelligents Echo à la toute fin du mois de septembre (peut-être le mardi 27). Comme les années précédentes, ils would puis mis en vente en octobrebien que cela dépende des pénuries de puces qui pourraient éventuellement retarder la date de mise en vente jusqu’à Noël plus proche.

Si l’Echo 5 est annoncé, il y aura certainement un nouvel Echo Dot 5 pour l’accompagner.

Pour ceux qui se demandent si Echo Studio reçoit une mise à jour, cela semble peu probable. The Verge a rendu compte d’un récent dépôt de la FCC auprès de l’une des sociétés écrans d’Amazon (qu’il utilise pour aider à garder les nouveaux produits secrets) selon lequel il est un nouveau modèle, mais la seule différence est le processeur à l’intérieur. À tous autres égards, l’appareil est identique au Studio d’origine. Et si tout cela est vrai, Amazon ne prendra pas la peine de faire une annonce lors de l’événement.

Combien coûtera l’Echo 5 ?

Probablement 99,99 $ / 89,99 £

En 2020, Amazon a complètement remanié la gamme Echo. Les modèles de quatrième génération ont adopté un nouveau design sphérique, et au lieu d’un Echo Plus, Amazon a décidé de placer les haut-parleurs et le hub Zigbee de la génération précédente Plus dans le modèle moins cher à 99,99 $ / 89,99 £ et a simplifié la gamme.

Nous pensons qu’il est probable qu’Amazon ne changera pas ce prix pour l’Echo 5.

Quelles nouvelles fonctionnalités l’Echo 5 aura-t-il ?

En termes de design, et étant donné qu’il n’y a pas de rumeurs ou de fuites, il est difficile de savoir si Amazon conservera le design de l’Echo 4 ou changera à nouveau les choses. Lorsqu’elle a lancé les modèles de quatrième génération, la société a déclaré que la forme améliore la qualité sonore, ce qui pourrait signifier que nous verrons une itération sur cette conception plutôt que quelque chose de complètement nouveau.

Ce que nous attendons – en partie à la suite des annonces faites lors de la conférence des développeurs d’Amazon – ce sont de nouvelles fonctionnalités :

Support pour la matière

Une fonctionnalité qui serait certainement incluse dans tout nouvel appareil Alexa est Matter. Il s’agit d’une nouvelle norme de maison intelligente développée par Amazon, Google, Apple et de nombreuses autres entreprises. Son objectif est de créer une bonne interopérabilité entre les appareils intelligents de différentes entreprises. Cela devrait faciliter l’utilisation, par exemple, des lampes Philips Hue avec un Amazon Echo. C’est possible pour le moment, mais la configuration n’est guère transparente.

Pour tous ceux qui suivent son développement, les appareils compatibles Matter ont mis très longtemps à venir. Mais nous pourrions être à quelques semaines de quelques-unes des premières mises en vente. ne sera pas mis en vente. La norme a été initialement annoncée en 2019, mais divers facteurs, dont le coronavirus (ainsi que d’autres entreprises qui souhaitaient embarquer), signifiaient qu’elle avait bel et bien raté son objectif de lancement “fin 2021”.

Matter n’est pas nécessairement une raison d’acheter un Echo 5, car Amazon a déjà déclaré que bon nombre de ses produits Echo existants recevront des mises à jour du micrologiciel qui ajoutent la prise en charge de Matter.

Suivi du sommeil

Un ajout potentiel est un radar pour le suivi du sommeil. L’année dernière, Bloomberg a rapporté qu’Amazon avait obtenu l’autorisation d’utiliser un capteur radar dans des appareils non mobiles. Ceux-ci peuvent être utilisés pour détecter les mouvements et également pour les “fonctionnalités de suivi du sommeil sans contact”.

Si cela vous semble familier, c’est parce que c’est précisément ce que Google fait avec le Nest Hub 2 et il semble qu’Amazon veuille offrir la même fonctionnalité dans un futur appareil Echo.

Ce n’est peut-être pas l’Echo 5, bien sûr, et pourrait être dans l’Echo Show de nouvelle génération, mais rien ne dit qu’un tel suivi du sommeil ne peut être réalisé que si l’appareil est un écran intelligent. Nous devrons attendre et voir.

Espérons qu’Amazon ne facturera pas d’abonnement pour cela, comme Google l’a annoncé à partir de 2023, date à laquelle il intégrera la détection du sommeil dans son forfait Fitbit Premium (qui coûte actuellement 9,99 $ / 7,99 £ par mois).

Un capteur radar peut également détecter un mouvement 3D, ce qui signifie que vous pouvez contrôler un appareil simplement en agitant la main. Et cela n’a vraiment de sens que si l’appareil dispose d’un écran, alors peut-être qu’un futur Echo Show est un candidat plus probable que l’Echo 5.

Meilleur son

Amazon a amélioré la qualité audio des Echos à chaque génération suivante, c’est donc une mise à niveau évidente qu’il pourrait apporter à l’Echo 5.

Il peut également choisir de cocher la case Audio 3D. Actuellement, seul Echo Studio prend en charge cela, mais Amazon est sûr de vouloir que plus de gens utilisent Amazon Music HD, et permettre à son haut-parleur Echo standard de lire l’audio spatial (et HD) aiderait certainement sur ce front. Ce sera peut-être le deuxième haut-parleur Alexa d’Amazon à prendre en charge Dolby Atmos (après le Studio)

Une horloge en option

Depuis deux générations, Amazon propose le choix d’un Echo Dot avec ou sans affichage de l’horloge. C’est une fonctionnalité étonnamment utile qui peut également montrer combien de temps il reste sur une minuterie, et même la température. L’Echo 4 a un thermomètre intégré, mais la seule façon de savoir quelle est la température ambiante est de demander à Alexa ou d’utiliser l’application Alexa. Un affichage rendrait ces informations plus accessibles.

Plus de puissance de traitement

L’Echo 4 dispose du processeur AZ1 conçu sur mesure par Amazon qui permet à Alexa de traiter quelques commandes clés sur l’appareil lui-même sans connexion Internet, ainsi qu’une voix plus naturelle.

Amazon n’aurait pas suivi la voie personnalisée s’il n’avait pas prévu de développer la puce pour les générations futures. En effet, il a annoncé un processeur AZ2 beaucoup plus puissant qu’il a mis dans l’Echo Show 15. Peut-être que cela sera également utilisé pour l’Echo 5, mais il pourrait obtenir un AZ3 en 2022.

