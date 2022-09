Amazon donne à votre Echo Show 15 le traitement Fire TV

Amazon a tenu son événement matériel annuel mercredi, où il a dévoilé une multitude de nouveaux gadgets et fonctionnalités avant la saison des fêtes et Prime Day 2. Le géant de la vente au détail a annoncé une mise à jour à venir pour les 250 $ Spectacle d’écho 15, qui ajoutera le système de streaming Fire TV à l’affichage intelligent sur grand écran. Cette décision élargit les offres de divertissement d’Amazon sur l’appareil, vous donnant accès à votre bibliothèque personnelle, à de nombreuses applications de streaming et à des milliers de vidéos.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Amazon dévoile de tout nouveaux appareils Fire

10:34



Plus tard cette année, l’Echo Show 15 sera équipé de l’application Fire TV intégrée à son interface, vous permettant de diffuser des émissions de télévision, des films, des actualités en direct et d’autres contenus comme NFL Thursday Night Football. Actuellement, vous pouvez regarder Netflix, Première vidéo et Hulu, qui sont tous préinstallés sur l’appareil compatible Alexa. Selon Amazon, la mise à niveau fournira une sélection supplémentaire de titres vidéo de Paramount PlusAfficher l’heure, Disney+ et d’autres plateformes. Les propriétaires nouveaux et existants d’Echo Show 15 pourront profiter de la mise à jour Fire TV, qui sera disponible en tant que fonctionnalité opt-in.

Bien que vous puissiez demander à Alexa d’effectuer diverses tâches avec votre seule voix, vous pourrez bientôt acheter une télécommande vocale Alexa pour contrôler votre Echo Show 15. Laquelle ? Les propriétaires actuels peuvent obtenir une télécommande Alexa de troisième génération pour 30 $, et les nouveaux clients ont la possibilité d’acheter un pack Echo Show 15 avec la télécommande vocale Alexa incluse dans le package. Amazon n’a pas fourni de date de déploiement spécifique pour la mise à jour logicielle ou l’offre groupée de produits.

Amazone



L’Echo Show 15 est le plus grand écran intelligent d’Amazon avec un écran tactile de 15,6 pouces, une caméra frontale de 5 mégapixels et un microphone. Il est également livré avec une connectivité Bluetooth, un capteur de lumière ambiante et des widgets personnalisables. L’Echo Show 15 dispose d’une gamme de fonctionnalités de maison intelligente comme faire du shopping, répondre aux sonnettes ou éteindre les lumières, mais il est également utilisé pour le divertissement et les tâches quotidiennes. En plus de regarder la télévision ou d’écouter de la musique, vous pouvez créer des listes de tâches ménagères, configurer des alertes de sécurité à domicile et faire des chats vidéo avec vos proches.

Par ailleurs, Amazon a également annoncé une nouvelle gamme de Téléviseurs intelligents Fire TV Omni QLEDun Télécommande vocale Alexa Proet une mise à jour Cube TV Feu.