Amazon doit payer des amendes pour avoir retenu des pourboires de conducteur, réclamations du procureur général de DC

Amazone clients incités à payer des pourboires tout cela n’est pas allé à ses chauffeurs Flex, a déclaré Karl Racine, le procureur général du district de Columbia, dans un procès intenté mercredi. L’argent aurait plutôt été utilisé pour compenser les paiements qu’Amazon avait déjà promis aux chauffeurs.

Amazone déjà réglé des réclamations similaires avec la Federal Trade Association, mais Racine a déclaré que l’affaire nécessite toujours l’attention d’un tribunal. Amazone n’a pas été tenu de payer des sanctions civiles ou ordonné par un tribunal de ne pas répéter la pratique, a déclaré le bureau du procureur général dans un communiqué de presse.

“Cette poursuite vise à fournir aux travailleurs les pourboires qui leur sont dus et à dire la vérité aux consommateurs”, a déclaré Racine dans un communiqué. “Amazon, l’une des entreprises les plus riches du monde, n’a certainement pas besoin de prendre des pourboires qui appartiennent aux travailleurs. Amazon peut et doit faire mieux.”

Les avocats travaillant pour le bureau de Racine ont déclaré que les habitants de Washington DC avaient donné des millions de dollars aux conducteurs alors que la pratique se poursuivait entre 2016 et 2019. La poursuite demande des sanctions civiles en vertu d’une loi sur la protection des consommateurs de DC.

La porte-parole d’Amazon, Maria Boschetti, a déclaré que la société avait volontairement modifié son modèle de rémunération en 2019 et avait accepté une injonction de 20 ans interdisant à Amazon de modifier son modèle de pourboire à moins qu’elle n’en informe les conducteurs et obtienne leur consentement. Elle a ajouté que la société avait donné de l’argent pour les prétendus pourboires manquants à la FTC, qui l’a reversé aux chauffeurs.

“Rien n’est plus important pour nous que la confiance des clients. Ce procès implique une pratique que nous avons modifiée il y a trois ans et est sans fondement – tous les pourboires des clients en cause ont déjà été versés aux conducteurs dans le cadre d’un règlement l’année dernière avec la FTC. “

Amazon aussi a annoncé mercredi une fonctionnalité Alexa cela permettrait aux clients d’envoyer leur appréciation aux chauffeurs-livreurs en disant “Alexa, merci mon chauffeur” à certains appareils Echo ou à leur application d’achat Alexa ou Amazon après avoir reçu un colis. Les chauffeurs-livreurs, y compris les chauffeurs Flex, recevront également 5 $ supplémentaires d’Amazon pour chacun des premiers millions de messages de remerciement reçus.

Les chauffeurs flexibles utilisent leurs propres voitures pour livrer des colis et travaillent en tant qu’entrepreneurs indépendants.