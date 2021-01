Le comité d’action politique d’Amazon mettra fin aux dons aux législateurs qui ont voté pour contester les résultats de l’élection de 2020 – tous républicains – alors qu’une série de sociétés prennent des mesures similaires après l’émeute du Capitole.

Le géant du commerce électronique a déclaré que son PAC suspendrait tout « Contributions à tout membre du Congrès qui a voté pour annuler les résultats de l’élection présidentielle américaine » dans une déclaration lundi, la porte-parole Jodi Seth appelant les votes «Tentative inacceptable de saper un processus démocratique légitime.»

«Nous avons l’intention de discuter de nos préoccupations directement avec les Membres que nous avons précédemment soutenus et évaluerons leurs réponses lorsque nous examinerons les futures contributions du PAC», a ajouté la société, selon la journaliste de Protocol tech Emily Birnbaum.

Amazon suspend les dons du PAC pour ceux qui ont voté contre la certification des résultats des élections. "Nous avons l’intention de discuter de nos préoccupations directement avec les membres que nous avons précédemment soutenus et évaluerons leurs réponses lorsque nous examinerons les futures contributions du PAC," Dit Amazon. – Emily Birnbaum (@birnbaum_e) 11 janvier 2021

Sur près de 1,3 million de dollars dépensés pour les candidats entre 2019 et 2020, Amazon.com PAC a donné environ la moitié de ces fonds aux républicains, dont des dizaines de milliers à certains des 147 législateurs du GOP qui ont voté contre la certification des résultats des élections de 2020, selon les données compilées par Open Secrets. Le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (Californie), par exemple, a reçu une contribution de 10000 $, tout comme les républicains Sam Graves (Missouri), Morgan Griffith (Virginie), Richard Hudson (Caroline du Nord) et Elise Stefanik (New York) – qui se sont tous opposés à la certification mercredi dernier. D’autres, comme le représentant de la Floride, Mario Diaz-Balart et Andy Biggs de l’Arizona, ont reçu des montants inférieurs de 7 500 $ et 2 500 $, respectivement.

Aussi sur rt.com Les e-mails de collecte de fonds républicains ont cessé après que Salesforce a déclaré qu’ils « pouvaient conduire à la violence »

Cette décision intervient après qu’un rassemblement de soutien au président Donald Trump à Washington, DC, est devenu incontrôlable la semaine dernière, voyant une foule de ses soutiens se frayer un chemin dans le bâtiment du Capitole alors que le Congrès se réunissait pour certifier les résultats des élections. Au moins cinq personnes ont été tuées dans le chaos, dont une femme non armée abattue par la police alors que les manifestants tentaient de prendre d’assaut la salle du Sénat, ainsi qu’un officier qui aurait été frappé à la tête avec un extincteur.

L’annonce d’Amazon fait suite à un certain nombre d’actions similaires prises dans les entreprises américaines à la suite des troubles, notamment par Dow Inc., la grande entreprise chimique. La société a déclaré aux journalistes lundi que, comme Amazon, elle couperait également les contributions aux législateurs qui s’opposaient à la certification des résultats des élections, ajoutant que c’était le cas. «Attaché aux principes de la démocratie et du transfert pacifique du pouvoir.»

Les institutions financières Citibank, la State Street Corporation, Commerce Bank et Mastercard ont également déclaré qu’elles suspendraient les dons au même groupe de législateurs, tout comme Marriott, la Blue Cross Blue Shield Association et AT&T. D’autres, comme Google, Goldman Sachs et JPMorgan Chase, ont suspendu tous les dons politiques pour le moment.

Aussi sur rt.com Parler poursuit Amazon pour avoir mis la plateforme hors ligne, invoquant une rupture de contrat, une diffamation et des violations des lois

Les violentes perturbations de la semaine dernière à Capitol Hill ont provoqué une onde de choc dans les mondes politique et commercial des États-Unis, voyant de grandes entreprises technologiques se précipiter pour purger le président et ses partisans de leurs plateformes, la plupart affirmant que lui ou ses partisans avaient incité à la violence ou commis d’autres violations de la politique. L’incident a également suscité de nouveaux appels à la destitution du président de son poste, les démocrates menaçant de destituer au motif que Trump encourageait «Insurrection ou rébellion» avec ses allégations répétées de fraude généralisée lors des élections de 2020.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!