Amazon.com Inc a déclaré mardi que les entreprises indépendantes vendant sur sa plate-forme avaient franchi 4,8 milliards de dollars de ventes mondiales entre le Black Friday et le Cyber ​​Monday, une augmentation de plus de 60% par rapport à l’année précédente.

Dans sa première indication de performance pour les jours de pointe d’achats en ligne de l’année, Amazon a déclaré que plus de 71000 petites et moyennes entreprises dans le monde avaient dépassé 100000 dollars de ventes cette saison des fêtes à ce jour. (https://bit.ly/2JePBBn)

Cependant, la société basée à Seattle n’a pas donné de ventilation des ventes aux États-Unis, ni de ses propres chiffres pour le week-end, ni pour aucune des deux grandes journées de magasinage, affirmant seulement que la saison des vacances dans l’ensemble avait été la plus importante de l’histoire.

Les dernières estimations du secteur ont montré du jour au lendemain que le Cyber ​​Monday était la plus grande journée de magasinage en ligne jamais organisée aux États-Unis, rapportant jusqu’à 11,4 milliards COVID-19[feminine La pandémie a incité les consommateurs à rester chez eux et à se tourner vers Internet pour leurs achats des Fêtes.

La solide performance vient malgré près de deux mois d’offres depuis qu’Amazon a organisé son événement de vente Prime Day en octobre, les détaillants cherchant à récupérer les affaires perdues au cours de cette année coronavirus -les fermetures de centres commerciaux et de magasins.

Les estimations d’Adobe Analytics ont montré que la conclusion de cette année pour les ventes du week-end de Thanksgiving se situerait entre 10,8 et 11,4 milliards de dollars.

Bien que ce montant soit en baisse par rapport à une estimation antérieure de 12,7 milliards de dollars, il dépasse toujours facilement le chiffre du Black Friday de 9 milliards de dollars de cette année, le résultat de ventes en ligne le plus élevé de la journée, ainsi que le total du Cyber ​​Monday de l’année dernière de 9,4 milliards de dollars.