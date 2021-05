Amazon dit que les travailleurs vaccinés peuvent abandonner les masques à partir de la semaine prochaine

Amazon a déclaré mercredi qu’il cesserait bientôt d’exiger des masques faciaux pour les travailleurs entièrement vaccinés à l’intérieur des entrepôts, sauf lorsque la loi l’exige.

À partir de lundi, les employés des opérations entièrement vaccinés aux États-Unis ne seront plus tenus de porter un masque facial au travail à moins que cela ne soit mandaté par les réglementations nationales ou locales, selon un avis envoyé par Amazon aux travailleurs et obtenu par CNBC.

Amazon a confirmé à CNBC qu’il mettait à jour son stratégies de masque pour les travailleurs entièrement vaccinés.

Amazon a déclaré dans l’avis aux travailleurs qu’il les considérait comme complètement vaccinés une fois que 14 jours ou plus se seraient écoulés depuis leur dernière dose de vaccin. Les travailleurs doivent également avoir une copie de leur carte de vaccin, a déclaré la société.

«Un ÉNORME merci à tous ceux qui ont accordé et continuent de donner la priorité à nos mesures de sécurité Covid-19», a déclaré la société dans l’avis aux travailleurs. « Les 14 derniers mois n’ont pas toujours été faciles, mais votre dévouement continue d’être apprécié par les dirigeants et les clients de partout au pays. Nous avons hâte de voir votre sourire. »

Pour vérifier que les travailleurs sont vaccinés, Amazon demandera aux employés de saisir leurs informations sur les vaccins dans un portail interne des employés, appelé «A à Z». Les employés entièrement vaccinés recevront une coche verte à l’écran, qu’ils montreront ensuite comme preuve lorsqu’ils entrent sur leur site au début de leur quart de travail.

Début juin, Amazon a annoncé qu’il fournirait aux travailleurs un autocollant de coche verte qu’ils pourront ajouter à leur badge, indiquant qu’ils sont entièrement vaccinés et leur permettant d’entrer au travail sans se couvrir le visage ou vérifier leur statut vaccinal. À la mi-juin, Amazon a déclaré qu’il demandera aux travailleurs de télécharger une photo de leur carte de vaccin sur le portail interne.

Tous les autres protocoles de sécurité Covid-19 resteront les mêmes, a déclaré Amazon. En mars dernier, Amazon a commencé à prendre certaines précautions de sécurité à l’intérieur des entrepôts, telles que demander aux employés de se laver les mains, d’utiliser un désinfectant pour les mains et de pratiquer la distanciation sociale.

Amazon rejoint une liste croissante de détaillants et de restaurants qui ont allégé les exigences en matière de masques depuis que les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré plus tôt ce mois-ci que les personnes entièrement vaccinées n’avaient plus à se couvrir le visage à l’intérieur. Costco, Walmart, Chipotle, Target et Starbucks font partie de plusieurs entreprises qui ont mis à jour leurs exigences en matière de masques. Home Depot, Gap et Ulta Beauty font partie de ceux qui ont déclaré qu’ils maintiendraient leurs précautions de sécurité pour le moment.

Amazon n’a pas demandé à ses travailleurs de première ligne de se faire vacciner, mais il a poussé les employés à se faire vacciner contre le coronavirus en leur offrant un bonus allant jusqu’à 80 $. De plus, il a dit aux nouveaux employés qu’ils recevraient 100 $ pour avoir présenté une preuve de vaccination.

Amazon a commencé en mars à déployer des cliniques de vaccination sur place dans des entrepôts du Missouri, du Nevada et du Kansas. Depuis lors, a déclaré Amazon, des cliniques ont ouvert dans plus de 250 entrepôts aux États-Unis et au Canada, couvrant plus d’un demi-million de travailleurs d’entrepôt et de livraison de première ligne.