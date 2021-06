Amazon dit que les émissions de carbone ont augmenté de 19% en 2020

Les émissions de carbone d’Amazon ont augmenté de 19% l’année dernière, alors même que la pandémie de Covid-19 a entraîné une forte baisse des niveaux d’émission mondiaux.

Dans son rapport annuel de développement durable publié mercredi, Amazon a déclaré que ses activités avaient émis l’équivalent de 60,64 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone en 2020. C’est en hausse par rapport à 2019, lorsqu’elle avait déclaré 51,17 millions de tonnes métriques, soit une augmentation de 15% d’une année sur l’autre.

Covid-19 a contraint de nombreuses personnes à rester à l’intérieur pour éviter l’exposition au virus. L’année dernière, ce changement d’activité a entraîné une baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les émissions mondiales de carbone ont chuté d’environ 7 % d’une année sur l’autre en 2020, marquant la plus forte baisse jamais enregistrée, ont découvert des chercheurs en décembre dernier.

Amazon a déclaré que ses émissions avaient augmenté en 2020 en raison de la croissance de son activité alimentée par la pandémie. L’entreprise a été l’un des plus grands bénéficiaires de la pandémie, car les acheteurs comptaient sur le détaillant en ligne pour tout, des masques faciaux et du désinfectant pour les mains à l’épicerie et aux fournitures de bureau. Amazone transporté un chiffre d’affaires record de 386 milliards de dollars l’an dernier.

Alors que les émissions absolues augmentaient, Amazon a réduit son intensité carbone, qui mesure les émissions par dollar de vente, de 16% en 2020, ce qui est conforme aux objectifs internes, a déclaré la société.

« Cette comparaison d’intensité carbone d’une année sur l’autre reflète nos premiers progrès pour décarboniser nos opérations alors que nous continuons également à croître en tant qu’entreprise », a déclaré Amazon dans le rapport. « Près de la moitié de notre amélioration de l’intensité carbone est le résultat de nos investissements dans les énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité opérationnelle. »

Amazon a dévoilé son « Engagement pour le climat » en 2019. Dans le cadre de ce plan, Amazon s’est engagé à être neutre en carbone d’ici 2040. En juin dernier, Amazon a déclaré qu’il prévoyait de fonctionner entièrement à l’énergie propre d’ici 2025, soit cinq ans avant l’objectif. il a initialement déclaré dans le Climate Pledge.

Une partie des objectifs climatiques d’Amazon comprend l’intégration de véhicules électriques dans son réseau de livraison. Il a commandé 100 000 véhicules de livraison électriques à Rivian qui, selon lui, seront sur la route d’ici 2030.