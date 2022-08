Amazon dit que les émissions de carbone ont augmenté de 18% en 2021

Les émissions de carbone d’Amazon ont bondi de 18% l’année dernière, alors que l’entreprise comptait sur une augmentation du commerce électronique due à une pandémie et a développé ses activités pour répondre à cette demande.

Dans son rapport annuel de développement durable publié lundi, Amazon a déclaré que ses activités avaient émis l’équivalent de 71,54 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone en 2021. Cela représente une augmentation de 18 % par rapport à 2020 et une augmentation de près de 40 % par rapport à 2019, l’année où Amazon a commencé à divulguer son empreinte carbone.

Amazon a réduit son intensité carbone, qui mesure les émissions par dollar de ventes, de 1,9 % en 2021, contre une baisse de 16 % en 2020.

La pandémie de Covid-19 a entraîné un afflux massif de commandes chez Amazon et d’autres sociétés de commerce électronique. De nombreux consommateurs, submergés par les contrôles de relance, ont choisi de faire leurs achats en ligne pour éviter de risquer d’être exposés au virus.

La vague de demande a poussé Amazon à étendre son réseau logistique de camionnettes de livraison, d’avions et de camions. Il a rapidement lancé de nouveaux entrepôts pour traiter le flux de commandes. Entre 2020 et fin 2021, Amazon a doublé la taille du réseau de distribution qu’il avait construit au cours des 25 années précédentes, a indiqué la société.

La société a également ajouté plus de centres de données pour prendre en charge Amazon Web Services, alors que Covid-19 a accéléré le passage des entreprises au cloud.

Amazon a dévoilé son “engagement climatique” en 2019. Dans le cadre de ce plan, Amazon s’est engagé à être neutre en carbone d’ici 2040 et a acheté 100 000 camionnettes de livraison électriques à Rivian Automotive qu’il prévoit d’avoir sur la route aux États-Unis d’ici 2030. Il a également lancé un fonds de capital-risque de 2 milliards de dollars pour investir dans de nouvelles technologies climatiques, en partie afin qu’elles puissent être utilisées pour promouvoir les objectifs de durabilité d’Amazon.

Le bilan climatique d’Amazon et la manière dont il mesure son propre bilan environnemental ont fait l’objet d’un examen minutieux. UN rapport plus tôt cette année par Reveal du Center for Investigative Reporting a révélé que l’entreprise, contrairement aux grands détaillants tels que Target et Walmart, ne compte que les émissions de carbone des produits provenant de l’utilisation de produits de marque Amazon, et non ceux qu’elle achète auprès des fabricants et vend directement au client .

Les représentants d’Amazon n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les écarts de déclaration mis en évidence dans l’enquête de Reveal.

