Amazon dit que le flux NFL “Thursday Night Football” attire un nombre record d’inscriptions Prime

Los Angeles Chargers tight end Gerald Everett (7) lors d’une réception de 26 verges au quatrième quart d’un match de la NFL entre les Los Angeles Chargers et les Kansas City Chiefs le 15 septembre 2022 au GEHA Field du Arrowhead Stadium de Kansas City, MO.

La première diffusion d’Amazon de “Thursday Night Football” a attiré un nombre record de nouvelles inscriptions Prime sur une période de trois heures, plus que pendant des périodes similaires le Prime Day ou d’autres grands jours de shopping tels que le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday, a déclaré un dirigeant dans un mémo consulté par CNBC.

Le match entre les Chiefs de Kansas City et les Chargers de Los Angeles la semaine dernière était le premier des 15 matchs qu’Amazon diffusera dans le cadre d’un accord avec la Ligue nationale de football. Amazon dépense environ 1 milliard de dollars par an pour diffuser exclusivement Thursday Night Football jusqu’en 2023, a précédemment rapporté CNBC.

“À tous points de vue, Thursday Night Football sur Prime Video a été un succès retentissant”, a écrit Jay Marine, responsable mondial de la division sportive d’Amazon, dans la note de service au personnel.

Nielsen n’a pas encore publié les chiffres officiels d’audience du jeu. Marine a déclaré que la mesure d’Amazon “montre que les chiffres d’audience ont dépassé toutes nos attentes en matière d’audience”.

Amazon parie fortement sur la diffusion sportive dans l’espoir de renforcer son abonnement Prime. Le programme d’abonnement Prime, qui facture 139 $ par an pour une multitude d’avantages, y compris la livraison gratuite, compte désormais quelque 200 millions d’abonnés dans le monde. Amazon a déclaré qu’il y avait 80 millions de foyers Prime Video actifs aux États-Unis

Il a renforcé son contenu Prime Video d’autres manières pour attirer les téléspectateurs et les nouveaux abonnés. La société a récemment lancé sa série tant attendue “Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir”, qui est dérivée des annexes des livres “Le Seigneur des Anneaux” de JRR Tolkien. Amazon a déclaré que le premier épisode de la série, qui a établi un record pour être l’émission la plus chère jamais réalisée, a attiré plus de 25 millions de téléspectateurs dans le monde dès son premier jour.

