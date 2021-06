Amazon dit que la nouvelle présidente de la FTC, Lina Khan, devrait se retirer des enquêtes.

« Au minimum, ce dossier donne l’impression que la FTC, sous la direction du président Khan, ne serait pas un évaluateur neutre et impartial des preuves développées dans une enquête antitrust contre Amazon ou pour décider d’engager ou non des mesures d’exécution contre la société », a déclaré la société dans le dossier.

La société a fait valoir dans une pétition de 25 pages adressée à la FTC que la présidente, Lina Khan, ne pouvait pas être impartiale dans les affaires antitrust impliquant la société parce qu’elle avait vivement critiqué Amazon en tant qu’universitaire et écrivain et parce qu’elle avait travaillé comme membre du personnel. membre d’une enquête du Congrès sur l’entreprise.

Une porte-parole de la FTC, Lindsay Kryzak, a refusé de commenter la pétition.

La pétition montre comment les grandes entreprises technologiques tentent de dénigrer et de discréditer les efforts de l’administration Biden et des législateurs pour réglementer l’industrie. Ils ont fait pression contre des projets de loi interdisant certaines de leurs pratiques commerciales, soutenu des groupes de défense extérieurs qui défendent leur position et engagé des dizaines d’avocats pour repousser les enquêtes.

Le président Biden a nommé Mme Khan présidente ce mois-ci après que le Congrès a approuvé sa nomination à un siège de la commission. Elle n’a pas caché ses inquiétudes concernant les plus grandes entreprises technologiques du pays.

Elle a déclaré aux législateurs lors de son audience de confirmation d’avril qu’elle avait vu « toute une gamme de risques potentiels » autour des entreprises et a signalé qu’elle avait l’intention d’essayer de gérer ces risques pendant son séjour à l’agence.

Amazon a déclaré que si Mme Khan jouait un rôle dans les enquêtes antitrust d’Amazon, cela violerait les règles d’éthique fédérales et le droit de l’entreprise à une procédure régulière.

La société a joint une déclaration de Thomas D. Morgan, professeur de droit émérite à l’Université George Washington, soutenant sa position. M. Morgan a déclaré qu’il avait été payé par Amazon pour donner son avis.