Amazon dit qu’Alexa est désormais plus qu’une minuterie de cuisine

Amazone mises à jour annoncées à sa suite d’appareils intelligents lors de son événement matériel d’automne, mercredi 20 septembre.

Lors de la présentation au siège d’Amazon, situé à Arlington, en Virginie, le vice-président des appareils et services, David Limp, a présenté une série de mises à niveau de ses appareils alimentés par Alexa. La société a également présenté en avant-première un ensemble de lunettes connectées à Internet et une tablette murale destinée à contrôler différents matériels de maison intelligente.

Le titre de l’événement, cependant, était l’introduction d’un grand modèle de langage (LLM) permettant spécifiquement d’améliorer les capacités d’Alexa. L’entreprise considère le passage à l’intelligence artificielle générative comme un moyen de faire de l’IA de l’assistant virtuel omniprésent un assistant personnel capable de mener des conversations engageantes.

Dans une publicité vidéo Faisant la démonstration de la nouvelle technologie, les clients d’Amazon demandent à Alexa des invites de plus en plus complexes telles que « Pouvez-vous m’écrire une histoire sur les ballons ? » et « J’ai besoin d’une idée pour une soirée romantique. » Un couple demande même à Alexa de leur écrire un poème d’amour. L’étrange réponse vocale du robot riffe quelques lignes avant d’être coupée : « L’amour est un sentiment brillant et vrai/Il réchauffe votre cœur et… »

Pourquoi les gens utilisent-ils réellement Alexa ?

La mise à jour LLM permettra également à Alexa de comprendre des phrases complexes, comme des commandes avec plusieurs requêtes différentes, par exemple « Éteignez le ventilateur et allumez la climatisation », tout en surveiller le langage corporel et le contact visuel de l’utilisateur pour que les conversations avec Alexa « se déroulent naturellement », selon la présentation.

Mais les consommateurs sont-ils vraiment intéressés à avoir une conversation naturelle avec un robot ? Selon un rapport Bloomberg de 2021, les haut-parleurs intelligents Alexa d’Amazon, qui se vendent rapidement, ont un problème de rétention des utilisateurs. Les données internes d’Amazon ont révélé que 15 à 25 % des nouveaux utilisateurs d’Alexa n’utilisaient plus activement l’assistant vocal après leur deuxième semaine.

Et les consommateurs qui ont continué à utiliser Alexa ont massivement utilisé le service pour des commandes extrêmement simples comme allumer une chanson spécifique, allumer les lumières ou régler une minuterie pendant la cuisson. Un employé a noté dans un document de 2019, selon le rapport Bloomberg, que les utilisateurs d’Alexa découvrent la moitié des fonctionnalités qu’ils utiliseront dans les heures suivant la première utilisation de l’appareil.

C’est un gros problème pour Amazon, qui a misé sur Alexa ces dernières années. Il a passé du temps à développer un une boutique d’applications tentaculaire pour l’appareil et l’a vendu à un prix relativement bas dans le but d’en faire l’assistant vocal dominant.

Maintenant, avec cette mise à jour, la société tente de transformer Alexa d’un gadget à un outil utile et indispensable, Limp proposant même des frais éventuels pour la technologie dans une interview avec The Verge.

Mais les objectifs d’Amazon pourraient bien être déconnectés de ce que veulent réellement les consommateurs. Il est possible que, après s’être d’abord émerveillés devant la nouveauté initiale des compétences de conversation complexes d’Alexa, les clients ne veuillent pas réellement passer leur temps libre à demander à une voix de robot désincarné de leur écrire de la poésie d’amour..

Écoutez : obsédé par les maisons intelligentes

Dans notre épisode de podcast Quartz Obsession, « Maisons intelligentes : construites pour crasher », l’animateur Scott Nover qualifie son Amazon Echo de simple minuterie de cuisine coûteuse, et nous nous attendons à ce que beaucoup de nos auditeurs hochent la tête en signe de reconnaissance. Mais Amazon aimerait changer cela.

