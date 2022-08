Amazon Discount rase jusqu’à 50 $ sur le dernier iPad 10,2 pouces

Les remises sur les appareils Apple peuvent être assez difficiles à trouver, surtout lorsque vous achetez les derniers modèles. Mais ils éclatent encore de temps en temps, et aujourd’hui est l’un de ces jours.

À l’heure actuelle, Amazon propose des remises sur toutes les configurations du dernier iPad de 9e génération, avec des prix commençant à 299 $ pour le modèle 64 Go et 429 $ pour le modèle 256 Go, vous permettant d’économiser 30 $ et 50 $, respectivement. Il n’y a pas de date d’expiration définie pour ces offres, mais nous savons par expérience qu’elles ne resteront pas longtemps. Passez votre commande rapidement si vous espérez en obtenir un à ce prix.

Avec le Pro et minil’iPad de 9e génération a été nommé l’un de nos tablettes préférées sur le marché en 2022. Dans son examen, Scott Stein de CNET a déclaré que cette tablette couvre toutes les bases mieux que les deux autres modèles. Il est équipé d’un processeur A13, ainsi que de 3 Go de RAM pour des performances rapides lors de la navigation ou du streaming – bien que, d’après mon expérience, il puisse avoir du mal à effectuer des tâches plus exigeantes comme la retouche photo.

Il est doté d’un superbe écran True Tone Retina de 10,2 pouces, ainsi que d’une caméra frontale de 12 mégapixels qui vous maintient automatiquement centré dans le cadre pendant les photos ou les appels vidéo. Il est compatible avec les deux versions du clavier intelligent d’Apple, mais uniquement la 1ère génération Crayon pomme. Et si vous êtes à la recherche d’encore plus de bonnes affaires Apple, assurez-vous de consulter notre tour d’horizon des meilleures offres sur MacBook, AirPods et Montres Apple.