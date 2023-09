Amazon diffusera des publicités sur Prime Video à moins que vous ne payiez

Amazon a toujours géré sa liste de vidéos en streaming est un peu différente de celle de la concurrence. ÔD’autres sociétés ont sournoisement introduit une option sans publicité moins chère tout en augmentant lentement les prix des abonnements non basés sur la publicité. niveaux, Prime Video adopte une approche différente. Le service de streaming prévoit de prendre en otage le visionnage sans publicité et exige une rançon de 3 $ à partir du début de l’année prochaine.

Dans un vendredi libérerAmazon a déclaré qu’il commencerait à ajouter des « publicités limitées » à Prime Video à partir de 2024. La société a promis moins de publicités que les autres fournisseurs de télévision en streaming ou vieille école télévision linéaire. Ce changement affectera tous les utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada.. D’autres régions n’auront pas longtemps à savourer le manque de publicité, car à terme, davantage de pays comme la France, l’Italie, l’Espagne, le Mexique et l’Australie verront tous des publicités placées devant leurs yeux involontaires.

Mais ne vous inquiétez pas, tout ce que vous avez à faire pour ignorer toutes les publicités est de verser à Amazon 3 $ de plus par mois pour une nouvelle option sans publicité, du moins pour les membres US Prime. Cela fait passer le coût mensuel de Prime de 15 $ par mois à 18 $. Les utilisateurs devraient recevoir un message dans leurs e-mails expliquant comment s’inscrire à la dernière offre d’Amazon. planifiez plusieurs semaines avant que les publicités ne commencent à inonder Prime Video.

Le message d’Amazon commence par proclamer à quel point la Prime Video originale s’est avérée intéressante, car il s’agissait d’une offre gratuite pour toute personne disposant d’un abonnement Amazon Prime. Bien sûr, c’était à l’époque où Prime coûtait 99 $. C’était aussi avant cela augmenté le prix de l’abonnement annuel à 119 $ et puis à 139$ l’année dernière. Ce qu’Amazon ne dit pas, c’est que 2023 a été une année de réduction massive des coûts dans toute l’entreprise. Plus tôt cette année, Amazon a annoncé davantage de licenciements massifs parmi son personnel de bureau. Il a également coupé son librairie en ligne de longue datele Book Depository basé au Royaume-Uni.

La plupart des autres plates-formes de streaming qui ont introduit des options basées sur la publicité l’ont facilité grâce à des niveaux d’abonnement moins chers. La majorité des principales plateformes de streaming incluent un niveau d’abonnement basé sur la publicité. Même Apple TV+, qui est actuellement sans publicité, se lancerait assez tôt dans le jeu publicitaire, car la société aurait été embauché un directeur publicitaire majeur plus tôt cette année. Netflix a a connu du succès avec son niveau de streaming basé sur la publicité, et d’autres entreprises pourraient en prendre note. Il viendra peut-être un moment où Amazon se tournera également vers empêcher les utilisateurs de partager leurs comptes avec mes amis et ma famille – encore une fois –tout comme Netflix.

La promesse initiale des services de streaming était de mettre fin à la domination de la télévision linéaire et au besoin d’une publicité omniprésente. Ce que ces plateformes ont accompli au lieu de cela n’a fait qu’épuiser, et puis en remplaçant le câble comme nouvelle tendance pour le contenu centré sur la publicité.