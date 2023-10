Amazon dévoile une nouvelle technologie basée sur l’IA qui inspectera les camionnettes de livraison et contribuera à assurer la sécurité des conducteurs

Amazon a dévoilé une nouvelle technologie basée sur l’intelligence artificielle (IA) qui peut détecter même les plus petites anomalies dans les camionnettes de livraison Amazon, depuis la déformation des pneus et l’usure du train de roulement jusqu’aux pièces de carrosserie pliées ou déformées, avant qu’elles ne deviennent des problèmes sur la route. La nouvelle technologie d’inspection automatisée des véhicules (AVI) rassure les gestionnaires de flotte qui devaient auparavant s’appuyer uniquement sur l’œil humain et les inspections manuelles pour les rondes de sécurité quotidiennes. Amazon lance la technologie AVI en partenariat avec une startup technologique UVoeil aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni.

« La dernière chose que je souhaite, c’est qu’un événement évitable se produise, comme un pneu qui éclate parce que nous avons manqué un défaut imperceptible lors de notre inspection matinale », a déclaré Bennett Hart, partenaire du service de livraison (DSP) d’Amazon et propriétaire de la société de logistique Hart Road. «Cette technologie améliore la sécurité de notre flotte.»

La sécurité améliorée des près de 280 000 chauffeurs qui aident à livrer les colis aux clients Amazon via des partenaires de services de livraison comme Hart Road n’est que l’un des avantages de la technologie. Un autre avantage est que les avantages d’AVI peuvent être étendus, ce qui est utile puisque les pilotes DSP fournissent chaque jour 20 millions de packages aux clients.

« L’un des avantages intéressants d’AVI réside dans la totalité des informations que la technologie offre aux gestionnaires de flotte », a déclaré Tom Chempananical, directeur mondial de la flotte chez Amazon Logistics. « Il peut suivre les problèmes de véhicules détectés et voir s’ils se produisent de manière répétée sur des itinéraires particuliers. »

Comment fonctionne AVI

À la fin de chaque journée de travail, les pilotes DSP traversent une arcade AVI et une série de plaques équipées de capteurs et de caméras.

« Lorsque vous allez chez le médecin, vous vous attendez à voir un scanner ; nous faisons un peu la même chose mais pour les véhicules », a déclaré Amir Hever, PDG d’UVeye.

Lorsque le véhicule roule à 8 km/h, le système d’IA effectue une analyse complète du véhicule en quelques secondes, identifie les problèmes, les classe en fonction de leur gravité et envoie immédiatement les résultats à un ordinateur. À partir de là, un DSP peut déterminer les réparations et les services à effectuer pour avoir des véhicules bien entretenus sur la route le lendemain.

« Il peut tout attraper », a déclaré Hart. « Et c’est essentiellement instantané. »

Alors que la technologie a été inventée à l’origine pour scanner le dessous des véhicules aux frontières et aux points de contrôle de sécurité, elle utilise désormais l’IA pour rechercher des détails plus spécifiques et infimes, tels que les dommages causés aux véhicules. AVI s’appuie sur la « stéréovision » automatique, ce qui signifie qu’il utilise deux points de vue pour construire une image 3D complète, et sur l’apprentissage profond, un sous-ensemble de l’apprentissage automatique dans lequel un réseau neuronal en couches imite les processus d’apprentissage du cerveau humain.

« Nous ne pouvions pas simplement retirer cette solution UVeye du commerce et commencer à l’utiliser », a déclaré Chempananical. « Conscients des exigences uniques de la vaste flotte d’Amazon de plus de 100 000 camionnettes de livraison, allant des camionnettes de livraison personnalisées aux camionnettes électriques Rivian, nous avons travaillé directement avec UVeye pour former les modèles et algorithmes d’IA conformément aux directives Roadworthy, les normes rigoureuses d’Amazon pour faire tourner les roues en toute sécurité.

Un changement de donne pour la maintenance de la flotte

En rendant les inspections plus rapides, plus précises, systématiques et objectives, AVI a déjà découvert des schémas de dommages cachés. Par exemple, 35 % de tous les problèmes proviennent des pneus. Ces problèmes incluent des déchirures des parois latérales, des débris et des clous logés dans les bandes de roulement, des problèmes difficiles à détecter par les inspections manuelles précédentes. Avec AVI, les DSP recevront des notifications pour remplacer les pneus avant qu’ils ne se transforment en un problème plus grave. Empêcher une crevaison ou une crevaison sur la route améliore la sécurité et l’expérience de livraison pour les conducteurs et, en fin de compte, supprime les retards potentiels pour les clients Amazon.

« La beauté de l’IA est que chaque dommage est ensuite renvoyé à une API qui peut entraîner des modèles et améliorer la précision de la détection. Ainsi, plus AVI est utilisé, meilleur il s’améliore », a déclaré Chempananical.

Les analyses sont exécutées via Amazon Web Services (AWS), où les téraoctets d’images et de données des véhicules sont traités et stockés, à l’aide d’Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), AWS Lambda, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) et d’autres services. . La sortie est traitée en moins d’une minute et partagée via l’API. Amazon a intégré le résultat dans l’expérience DSP existante à l’aide du portail Amazon Fleet et montre aux gestionnaires de flotte les problèmes détectés ainsi que des photos et des suggestions de réparation.

Apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur les pneus des flottes Amazon n’est qu’un début. De nombreux autres détails sont surveillés avec ce microscope numérique, notamment l’identification des risques potentiels de trébuchement et de chute sur les marches de chargement et la détection des dommages causés par les feux de détresse.

« Cette technologie peut devenir la nouvelle norme en matière d’inspection des véhicules », a déclaré Hever. « Amazon pense toujours à l’échelle, et le fait que nous travaillons désormais avec l’une des plus grandes flottes au monde nous aide à nous développer. Le partenariat nous rappelle constamment ce que nous avons construit et comment le faire fonctionner dans des centaines de livraisons. stations, concessionnaires et autres emplacements.

Et après?

À l’avenir, la technologie pourrait être utilisée pour prendre en charge toutes sortes de véhicules de livraison, des vélos aux drones, et pourrait inspecter non seulement l’extérieur, mais également l’intérieur des véhicules.

« Le potentiel des applications AVI est énorme », a déclaré Chempananical. « Cela pourrait également influencer notre technologie d’itinéraire et de géolocalisation lorsque nous remarquons des dommages répétés aux véhicules se produisant au même endroit. »

Avec AVI désormais un élément clé de sa boîte à outils DSP, Hart se sent en confiance pour mettre ses véhicules sur la route et consacrer moins de temps aux tâches d’inspection, qui peuvent désormais être automatisées. La technologie a permis de développer son entreprise, en réduisant l’usure de sa flotte à long terme, et elle a apporté une tranquillité d’esprit à l’entrepreneur actif.

« Il y a tellement de choses à faire pour gérer une entreprise de livraison et entretenir correctement les véhicules, et les inspections manuelles ne sont pas précises ou objectives à 100 %, a déclaré Hart. « Avec AVI, je sais que je peux passer plus de temps avec mes chauffeurs et me concentrer sur la création de la meilleure expérience de livraison pour eux. »

En savoir plus sur la façon dont Amazon investit dans des partenaires de services de livraison.