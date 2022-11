Amazon dévoile un drone de livraison plus petit qui peut voler sous la pluie

Amazon a dévoilé jeudi la conception d’un nouveau drone de livraison qui promet d’être plus petit, plus silencieux et capable de voler sous une pluie légère.

Le drone, appelé MK30, devrait entrer en service en 2024, a déclaré le géant de la technologie dans un communiqué. article de blog Jeudi. Il est plus petit et plus léger que le MK27-2, le drone qui sera utilisé pour effectuer des livraisons à Lockeford, en Californie, et à College Station, au Texas, plus tard cette année.

La nouvelle conception permet une portée accrue, une tolérance de température étendue et de nouvelles fonctionnalités de sécurité, a déclaré Amazon.

Amazon a aidé à lancer l’idée de livraison par drone avec le 2013 annonce de Prime Air, promettant des délais de livraison d’une heure pour des milliers d’articles dans les entrepôts d’Amazon. En 2020, il a gagné agrément pour les drones de la Federal Aviation Administration, avant réduire le projet l’année suivante.

Sa flotte actuelle de drones de livraison vole à 400 pieds au-dessus du sol à des vitesses allant jusqu’à 50 mph transportant des colis jusqu’à 5 livres dans une portée d’environ 9 miles.

En plus des problèmes de sécurité et de confidentialité, le bruit est un problème qui inquiète les résidents dans les trajectoires de vol des drones. Pour résoudre ce problème, Amazon a déclaré que le MK30 comportera des hélices conçues sur mesure qui réduiront le bruit des drones de 25 %.

Amazon a déclaré en juillet qu’il commencerait à utiliser des drones pour livrer des colis aux résidents de College Station, Texas. Le géant du e-commerce a également annoncé en juin son intention de commencer les livraisons de drones à Lockeford, en Californieprès de Sacramento.