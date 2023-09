Amazon dévoile de nouveaux modèles Fire TV Stick 4K, des tablettes Fire HD 10 mises à jour et Echo Show 8 (2023)

Amazon a organisé son grand événement de lancement à l’automne, qui a présenté une pléthore de nouveaux appareils dans la gamme Fire. Il existe de nouveaux modèles Fire TV Stick 4K, une nouvelle barre de son Fire TV, ainsi que de nouveaux modèles Echo Show et Echo Hub. Nous avons également reçu un nouveau routeur Eero Max 7 avec câble Wi-Fi 7 et des tablettes Fire HD 10 mises à jour.

Amazon apporte également l’IA générative à Alexa sur les appareils Fire TV et Echo Show, ce qui permettra à l’assistant vocal de tenir des conversations plus naturelles avec des réponses nuancées et la possibilité d’effectuer plusieurs requêtes à partir d’une seule commande.

Fire TV Stick 4K Max (2023) et Fire TV Stick 4K (2023)

Clé Fire TV 4K Max (2023) est le nouveau produit phare de la gamme Fire TV Stick, doté de Fire TV Ambient Experience qui permet à votre téléviseur ou moniteur de fonctionner comme un écran intelligent alimenté par Alexa lorsque vous ne diffusez pas de contenu. Il peut afficher des centaines d’œuvres d’art, des photos personnelles et des cartes utiles pour la météo, les actualités, les mises à jour du calendrier et les recommandations de spectacles. Amazon intègre également l’IA générative à la recherche vocale de Fire TV afin de proposer des moyens conversationnels plus fluides pour trouver du nouveau contenu.

Fire TV Stick 4K Max (2023) est doté d’un nouveau processeur quadricœur de 2,0 GHz et est la première clé de streaming du marché prenant en charge la connectivité Wi-Fi 6E. Vous pouvez diffuser du contenu jusqu’à 4K Ultra HD avec Dolby Vision HDR et HDR 10+. Le stockage est désormais mis à jour à 16 Go et Amazon propose six mois de streaming MGM+ à la maison

Fire TV Stick 4K Max (2023) est au prix de 59,99 $/79,99 €/69,99 £ et est maintenant en précommande. Les ventes ouvertes débuteront le 18 octobre.

Amazon a également annoncé un nouveau Clé Fire TV 4K (2023) qui apporte une connectivité Wi-Fi 6 et un processeur amélioré de 1,7 GHz qui devrait être 30 % plus rapide que le Fire TV Stick 4K sortant. Vous pouvez diffuser du contenu jusqu’à 4K Ultra HD avec Dolby Vision HDR et HDR 10+ comme sur le modèle Max, mais vous ne bénéficiez pas de l’expérience Fire TV Ambient ici.







Fire TV Stick 4K (2023) est au prix de 49,99 $/69,99 €/59,99 £ et est déjà en précommande. Les ventes ouvertes débuteront le 19 octobre.

Tablettes Fire HD 10 (2023)

La mise à jour Tablettes Fire HD 10 (2023) venir avec quelques modifications mineures des spécifications. Fire HD 10 (2023) est un écran LCD IPS de 10,01 pouces avec un écran de résolution de 1 200 x 1 920 px et des haut-parleurs stéréo. Il est équipé d’un nouveau chipset MediaTek MT8186A associé à 3 Go de RAM et 32/64 Go de stockage qui est également extensible via l’emplacement pour carte microSD.









Le côté logiciel est couvert par Fire OS 8. Amazon revendique une autonomie de 13 heures et offre une prise en charge de 15 W. Les tablettes sont également équipées d’une prise casque et d’une connectivité Bluetooth 5.3.

Fire HD 10 (2023) est au prix de 140 $. Il existe une variante Kids qui apporte les mêmes éléments internes mais avec un boîtier robuste, un abonnement d’un an à Amazon’s Kids+ et un prix de départ de 190 $.

Barre de son Fire TV

La prochaine étape est le Barre de son Fire TV – La première barre de son d’Amazon de la marque Fire TV. Il mesure 24 pouces et dispose d’une configuration stéréo à deux canaux prenant en charge le son DTS Virtual: X et Dolby Audio.

La barre de son Fire TV apporte une entrée Bluetooth et HDMI avec prise en charge ARC et eARC pour la lecture audio non compressée. La barre de son Fire TV est au prix de 119,99 $

Écho Show 8 (2023)

d’Amazon Écho Show 8 (2023) est livré avec un design mis à jour avec des cadres plus fins et un processeur plus rapide qui peut gérer les demandes de maison intelligente jusqu’à 40 % plus rapidement. Il comprend des haut-parleurs mis à jour avec une prise en charge audio spatiale et une meilleure clarté et reproduction des basses. Il existe une nouvelle caméra 13MP pour les appels vidéo et Amazon a également ajouté une réduction améliorée du bruit de fond. Le nouvel Echo Show prend également en charge les protocoles Matter, Zigbee, Sidewalk, Thread et Bluetooth Smart Hub.

L’Echo Show 8 (2023) est disponible en blanc et noir et est au prix de 149,99 $/169,99 €/169,99 £.

Centre d’écho (2023)

Le Centre d’écho (2023) est la dernière itération de la série de panneaux de commande muraux pour maison intelligente d’Amazon. Il ressemble beaucoup au nouvel Echo Show 8 avec un écran tactile identique de 8 pouces avec une interface utilisateur mise à jour comprenant des commandes de widgets pour vos appareils électroménagers intelligents.

Echo Hub (2023) prend en charge les protocoles Matter, Zigbee, Sidewalk, Thread et Bluetooth smart hub. Il peut être connecté au Wi-Fi ou à Ethernet avec prise en charge de l’alimentation sur Ethernet (PoE). Le prix est fixé à 179,99 $/199,99 €/169,99 £.

Routeur Eero Max 7

d’Amazon Eero Max 7 Le routeur prend en charge la connectivité Wi-Fi 7 et trois bandes sans fil : 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Amazon revendique des vitesses Ethernet allant jusqu’à 9,4 Gbit/s et des vitesses sans fil jusqu’à 4,3 Gbit/s.









Amazon affirme pouvoir gérer jusqu’à 200 appareils connectés. Le prix est fixé à 599,99 $ pour un routeur et à 1 699,99 $ pour un pack de 3.