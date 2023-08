Amazon déploie sa clinique de santé virtuelle dans tout le pays

Amazone déploie son service de clinique de santé virtuelle à l’échelle nationale, a annoncé la société mardi.

Le détaillant en ligne a lancé le service, appelé Amazon Clinic, en novembre dernier, le présentant comme une plate-forme virtuelle permettant aux utilisateurs de se connecter avec des prestataires de soins de santé pour traiter des affections courantes telles que les infections des sinus, l’acné et les migraines. Les utilisateurs sélectionnent leur condition, choisissent un fournisseur, puis répondent à un bref questionnaire. Selon leur lieu de résidence, les utilisateurs peuvent choisir de se connecter avec un clinicien par vidéo ou SMS.

Amazon ne fournit pas les services de télémédecine lui-même, mais fournit à la place Amazon Clinic en tant que plate-forme pour connecter les partenaires de télémédecine aux patients. Les partenaires actuels incluent Curai Health, Hello Alpha, SteadyMD et Wheel.

Avec l’annonce de mardi, les utilisateurs des 50 États et de Washington, DC, peuvent accéder à Amazon Clinic via des visites vidéo. En raison de problèmes réglementaires, le chat basé sur les messages sur Amazon Clinic n’est disponible que dans 32 États.

Nworah Ayogu, médecin-chef et directeur général d’Amazon Clinic, a déclaré à CNBC dans une interview que la société examine la qualité de chaque fournisseur et ses opérations internes pour déterminer « qu’ils se sont levés en tant que groupe de fournisseurs ». Le géant du commerce électronique s’assure également que les groupes de fournisseurs sont dotés de personnel dans les 50 États « pour pouvoir fournir des soins en temps opportun », a ajouté Ayogu.

Amazon Clinic n’accepte pas encore d’assurance, mais les consommateurs peuvent utiliser l’assurance pour aider à payer les médicaments prescrits par le service. Les ordonnances peuvent être exécutées dans n’importe quelle pharmacie, y compris la propre pharmacie en ligne d’Amazon, qui gère l’exécution et la livraison.

La société a refusé de discuter du nombre d’utilisateurs qui se sont inscrits pour utiliser Amazon Clinic.

Amazon a essayé pendant des années de casser le secteur des soins de santé avec un succès mitigé. La société a lancé sa propre pharmacie en ligne en 2020, née de son acquisition de PillPack en 2018. Amazon a introduit, puis fermé, un service de télésanté appelé Amazon Care, et a clôturé son acquisition de 3,9 milliards de dollars du fournisseur de soins de santé OneMedical plus tôt cette année. Il s’est également associé à Berkshire Hathaway et JPMorgan pour lancer un incubateur afin d’améliorer les programmes de santé des employeurs en 2018, puis l’a fermé trois ans plus tard.

