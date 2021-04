Amazon dépense énormément pour UPS et FedEx

Amazon cherche depuis longtemps à être le plus rapide dans la course à la livraison en ligne. Son rapport sur les résultats du premier trimestre de jeudi a révélé à quel point il était prêt à dépenser pour y arriver.

Lors d’un appel de résultats avec des investisseurs, le directeur financier d’Amazon, Brian Olsavsky, a déclaré que les dépenses en capital de la société, qui comprennent des éléments tels que l’expansion logistique et les coûts des centres de données, ont augmenté de 80% au cours des 12 derniers mois.

Alors que la pandémie de coronavirus a poussé de nombreuses entreprises à ralentir leurs dépenses, Amazon a réinvesti ses bénéfices dans l’expansion physique, augmentant sa présence en matière de transport et de logistique à travers le pays. Olsavsky a déclaré que la société avait ajouté plus d’entrepôts et augmenté sa flotte d’avions et de camions de transport de ligne. Amazon continue également de développer son réseau de livraison sous contrat, souvent distingué par des fourgonnettes bleues de marque Amazon, pour superviser plus de 100000 chauffeurs.

Au total, la société a augmenté la capacité de ses opérations logistiques internes, connues sous le nom d’AMZL, de 50% d’année en année, a déclaré Olsavsky. Amazon prévoit de continuer à dépenser énormément dans ces domaines pendant le reste de 2021 et potentiellement jusqu’en 2022.

L’expansion de la logistique est essentielle pour Amazon car elle cherche à accélérer les livraisons et, à l’avenir, à rendre l’entreprise de livraison de colis plus rentable. Olsavsky a signalé qu’Amazon faisait des progrès sur ce front, notant que «notre coût actuel est très compétitif par rapport à nos options externes». On ne sait pas si Amazon a comblé cet écart en ce qui concerne les zones rurales, qui augmentent considérablement les coûts de livraison du dernier kilomètre par rapport aux régions densément peuplées.

Amazon s’appuie toujours sur des fournisseurs tiers tels que UPS, FedEx et le US Postal Service pour gérer une partie des livraisons. Mais l’entreprise n’a cessé de développer sa flotte d’avions, de camions et de fourgonnettes pour se rapprocher de ses partenaires d’expédition. Une estimation d’août dernier suggérait qu’Amazon fournissait désormais environ les deux tiers de ses propres packages.

En exploitant son propre réseau de distribution et de logistique, Amazon peut continuer à optimiser le processus de préparation et de livraison des colis aux portes des acheteurs. Ce faisant, Amazon est déjà passé d’un modèle de livraison de deux jours à une livraison en un et même le jour même.

« Ce que nous voyons, ce qui est très utile, c’est la capacité de contrôler tout le flux de produits de l’entrepôt au client final », a déclaré Olsavsky aux investisseurs lors de l’appel. «C’est devenu ce qui était normalement un processus par lots, où nous transmettions un grand lot de commandes à un tiers une fois par jour, disons, en un processus de flux continu où nous avons continuellement des commandes quittant nos entrepôts cinq, six fois par jour. , en passant par le kilomètre intermédiaire puis jusqu’à la livraison finale, soit par nos chauffeurs AMZL, soit [contracted delivery] les partenaires. »

En fin de compte, ces investissements dans la réalisation et la logistique renforcent également «l’effet volant d’inertie» d’Amazon.

Le contrôle de plus en plus de bout en bout d’Amazon du voyage d’un colis de l’entrepôt à la porte signifie que les consommateurs «obtiennent des estimations plus précises de la livraison» après avoir passé une commande, a déclaré Olsavsky. Cela fait que des choses comme le service d’abonnement Prime d’Amazon, qui a récemment franchi 200 millions de membres payants, valent la dépense pour les consommateurs.

Alors que les acheteurs continuent d’affluer vers Amazon, cela pousse de plus en plus d’entreprises à être présentes sur le site et, si ce n’est déjà fait, à acheter des publicités et à payer pour exploiter l’empreinte de l’entrepôt d’Amazon. Amazon gagne de l’argent en vendant des services de vendeurs tiers, en prenant une part de chaque vente et en percevant des frais auprès des vendeurs qui utilisent ses entrepôts. Les revenus de ce segment ont bondi de 64% au cours du trimestre.