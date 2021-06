Amazon dépassera Walmart en tant que plus grand détaillant américain en 2022 — JPMorgan

Amazon est en passe de dépasser Walmart en tant que plus grand détaillant américain en 2022, selon une étude de JPMorgan publiée vendredi.

L’activité de vente au détail d’Amazon aux États-Unis est la « croissance la plus rapide à l’échelle », selon les analystes de la société. Entre 2014 et 2020, le volume brut de marchandises d’Amazon, ou GMV – une mesure de l’industrie étroitement surveillée utilisée pour mesurer la valeur totale des marchandises vendues sur une certaine période de temps – a augmenté « beaucoup plus rapidement » que les ventes au détail ajustées aux États-Unis et les ventes électroniques aux États-Unis. commerce, selon les analystes.

Ni Amazon ni Walmart n’éclatent le GMV dans leurs résultats trimestriels, mais JPMorgan estime que le GMV d’Amazon croît plus rapidement que son plus grand concurrent de détail. Les analystes de JPMorgan ont déclaré que le GMV d’Amazon en 2020 avait grimpé de 41 % sur un an pour atteindre 316 milliards de dollars, tandis que le GMV de Walmart aurait augmenté de 10 % sur un an pour atteindre 439 milliards de dollars en 2020.

« Sur la base des estimations actuelles, nous pensons qu’Amazon pourrait dépasser Walmart pour devenir le plus grand détaillant américain en 2022 », ont écrit vendredi les analystes de JP Morgan Christopher Horvers et Doug Anmuth.

Horvers et Anmuth ont mis en évidence quelques facteurs qui, selon eux, stimulent la croissance du chiffre d’affaires d’Amazon, notamment une expansion dans des « catégories larges et sous-pénétrées » telles que l’épicerie et les vêtements, une forte croissance des ventes de vendeurs tiers et le « Volant Prime ». Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a déclaré en avril que la société comptait désormais plus de 200 millions d’abonnés Prime, contre 150 millions au début de 2020.

La pandémie de coronavirus a rapidement accéléré l’adoption du commerce électronique et cimenté la domination d’Amazon dans l’espace de vente au détail. Les consommateurs bloqués à la maison se sont tournés vers Amazon pour une pléthore de produits allant du papier toilette aux équipements d’entraînement. Ils se sont également appuyés sur Amazon pour des services qu’ils n’auraient peut-être pas envisagés autrement, tels que la livraison d’épicerie en ligne.

La flambée des ventes d’Amazon alimentée par la pandémie l’a aidé à développer sa part du marché du commerce électronique. JPMorgan estime qu’Amazon a augmenté sa part du marché américain du commerce électronique à 39% en 2020, contre 24% en 2014.

L’adoption accélérée du commerce électronique a également donné un coup de pouce à d’autres domaines d’activité d’Amazon.

Amazon est en passe de « devenir l’une des plus grandes sociétés de livraison » aux États-Unis, ont écrit des analystes de Bank of America dans une étude publiée mardi.

Amazon devrait livrer 7 milliards de colis en 2021, dépassant les quelque 6 milliards de colis qu’UPS devrait livrer aux États-Unis cette année, ont écrit les analystes, citant des chiffres de MWPVL International, un cabinet de conseil en supply chain et logistique.

Ces dernières années, Amazon a tranquillement construit une opération d’expédition qui rivalise avec UPS, FedEx et le service postal américain. Il maintient un réseau sans cesse croissant d’entrepôts et de stations de livraison du dernier kilomètre, ainsi qu’une opération logistique tentaculaire avec des avions, des camions et des fourgonnettes.

Cela a permis à Amazon de livrer la plupart de ses propres commandes. Amazon livre actuellement des colis pour autres entreprises au Royaume-Uni et pourrait un jour étendre ce service aux États-Unis

MWPVL estime qu’Amazon a traité environ 5 milliards des 7,35 milliards de colis expédiés en 2020. UPS et USPS ont respectivement traité les 1,25 milliard et 1,1 milliard restants, selon les analystes de Bank of America.