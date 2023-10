Amazon (AMZN) a publié jeudi ses résultats du troisième trimestre, dépassant les attentes en matière de ventes nettes et de BPA, mais manquant en ce qui concerne ses revenus cloud.

Ses actions ont grimpé jusqu’à 5 % après les heures de négociation, les gains se dissipant puis remontant après la publication des résultats de la société.

L’intelligence artificielle était la vedette de l’appel. Le PDG Andy Jassy a déclaré aux analystes que l’IA représentait une opportunité valant « des dizaines de milliards » pour l’activité cloud d’Amazon, Amazon Web Services (AWS). Cette année, AWS a lancé son service Bedrock AI, qui rationalise le développement de grands modèles de langage.

« Notre activité d’IA générative se développe très, très rapidement », a déclaré Jassy.

En septembre, Amazon a investi 1,25 milliard de dollars dans Anthropic, un concurrent d’Open AI. L’investissement pourrait atteindre 4 milliards de dollars à terme.

L’IA pourrait fournir la poussée de croissance recherchée par AWS. Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires net de la division a été légèrement inférieur aux attentes des analystes, à 23,06 milliards de dollars, contre 23,13 milliards de dollars attendus par Wall Street.

Cependant, il y a eu des points positifs, puisque les ventes d’AWS ont augmenté de 12 % d’une année sur l’autre et que le bénéfice d’exploitation de la division est également en hausse, s’établissant à 7 milliards de dollars, soit une augmentation d’environ 29 % par rapport à l’année dernière. Cette croissance de 12% est “juste suffisante pour éloigner les gobelins”, a écrit Brent Thill, analyste chez Jefferies, jeudi après les résultats.

Cela a été une semaine de résultats nuageux mitigés. Mardi, Microsoft (MSFT) a annoncé une croissance meilleure que prévu de son activité cloud Azure, tandis que les chiffres de croissance du cloud d’Alphabet (GOOG, GOOGL) ont déçu.

La croissance d’AWS a été scrutée à la loupe cette année, et c’est un sujet qui « a retenu le plus de temps d’antenne auprès des investisseurs », a écrit Doug Anmuth de JPMorgan avant les résultats. Lors d’un appel avec les médias jeudi, le directeur financier d’Amazon, Brian Olsavsky, a déclaré qu’il ne pensait pas que la croissance d’AWS soit complètement au point mort, qualifiant plutôt l’activité cloud de transition « délicate ».

L’entreprise ralentit ses efforts de réduction des coûts, car elle cherche à servir davantage de clients et à monétiser de plus en plus ses services.

Le récapitulatif des gains

Voici les chiffres clés rapportés par Amazon, par rapport aux estimations des analystes compilées par Bloomberg :

Ventes nettes : 143,08 milliards de dollars réels, contre 141,56 milliards de dollars attendus

Ventes nettes AWS : 23,06 milliards de dollars réels, contre 23,13 milliards de dollars attendus

Bénéfice par action: 0,94 $ réel, contre 0,58 $ attendu

La marge d’exploitation: 7,8% réel, contre 5,46% attendu

Ventes nettes du 4ème trimestre : 160 à 167 milliards de dollars réels, contre 166,57 milliards de dollars attendus

Actuellement, les recommandations des analystes pour Amazon s’élèvent à 63 achats, deux conservations et zéro vente.

Pour l’avenir, gardez un œil sur ces marges opérationnelles. Les marges opérationnelles d’Amazon ont augmenté – en hausse de 32 % entre le premier et le deuxième trimestre, et enregistrant un rythme notable au troisième trimestre – ce qui suggère que les efforts d’efficacité post-pandémique d’Amazon ont porté leurs fruits.

“Nous avons analysé dix années de données historiques et identifié toutes les périodes pendant lesquelles la marge opérationnelle d’Amazon a augmenté ou diminué sur une base de deux trimestres consécutifs ou plus”, a écrit Scott Devitt de Wedbush avant les résultats. “Nous avons ensuite comparé les rendements des actions au cours de ces périodes et avons constaté qu’en moyenne, les actions d’Amazon se sont appréciées de 84 % lorsque les marges opérationnelles augmentent, contre seulement 1 % lorsque les marges opérationnelles diminuent.”

