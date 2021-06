Amazon demande la récusation de la présidente de la FTC Lina Khan dans le cadre d’enquêtes antitrust

Lina Khan, candidate au poste de commissaire de la Federal Trade Commission (FTC), prend la parole lors d’une audience de confirmation du Comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports à Capitol Hill à Washington, DC, le 21 avril 2021.

Amazon fait pression pour que la présidente de la FTC, Lina Khan, soit récusée des enquêtes antitrust en cours sur le géant du commerce électronique, citant ses critiques passées sur le pouvoir de l’entreprise.

Dans une requête de 25 pages déposée mercredi auprès de la FTC, Amazon a fait valoir que Khan avait fait des commentaires publics sur Amazon et sa conduite, notamment que la société était « coupable de violations des lois antitrust et devrait être dissoute », suggérant qu’elle manque d’impartialité dans les enquêtes antitrust. en Amazonie.

Le porte-parole d’Amazon, Jack Evans, a déclaré à CNBC dans un communiqué que Khan avait clairement exprimé son point de vue grâce à des travaux antérieurs avec le groupe antimonopole Open Markets Institute, à des articles de revues juridiques et à son implication dans le sous-comité judiciaire de la Chambre sur l’enquête antitrust sur les grandes entreprises technologiques.

« Amazon devrait être contrôlé avec toutes les grandes organisations. Cependant, même les grandes entreprises ont le droit à une enquête impartiale », a déclaré Evans. « L’ensemble des travaux et les déclarations publiques de la présidente Khan démontrent qu’elle a préjugé de l’issue des questions que la FTC pourrait examiner pendant son mandat et, en vertu de la loi établie, l’empêche de participer à de telles questions. »

Un porte-parole de la FTC a refusé de commenter, affirmant que les pétitions et les lettres à la FTC ne sont pas publiques.

Cette décision intervient alors que les régulateurs aux États-Unis et à l’étranger sondent plusieurs domaines d’activité d’Amazon. Le principal organisme de surveillance antitrust d’Europe a porté plainte contre Amazon l’automne dernier et a lancé une autre enquête sur son activité principale de vente au détail. Le Congrès et la FTC enquêtent sur le traitement par Amazon des vendeurs tiers. En outre, la FTC examine le projet d’acquisition par Amazon du studio de cinéma MGM, Le journal de Wall Street signalé ce mois-ci.

Plus tôt ce mois-ci, Khan a prêté serment en tant que président de la FTC. Cette décision surprise est intervenue quelques heures seulement après qu’elle a été confirmée par le Sénat comme commissaire.

Lors de son audience de confirmation devant le Sénat, Khan a déclaré au sénateur Mike Lee, R-Utah, qu’elle n’avait aucun conflit financier qui la rendrait sujette à une récusation en vertu des lois sur l’éthique. Elle a dit qu’elle suivrait les preuves là où elles mènent.

Khan a fait ses premiers pas dans les cercles antitrust avec son article 2017 dans le Yale Law Journal, « Le paradoxe antitrust d’Amazon. » L’article, qu’elle a écrit alors qu’elle était encore étudiante en droit, soutenait que le cadre antitrust populaire axé sur le bien-être des consommateurs était insuffisant pour évaluer les géants du numérique comme Amazon.

La norme de bien-être des consommateurs examine souvent si les prix augmentent ou diminuent pour les consommateurs, mais Khan a plaidé pour une vision plus large de l’application des lois antitrust qui pourrait prendre en compte le rôle d’Amazon en tant que plate-forme sur laquelle s’appuient ses propres rivaux. Elle a déclaré qu’il était également nécessaire de comprendre pourquoi une plate-forme à forte croissance pourrait s’engager dans des prix d’éviction.

Cette histoire se développe. Revenez pour les mises à jour.