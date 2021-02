Amazon.com Inc a poursuivi vendredi le procureur général de New York pour empêcher l’État d’engager des poursuites judiciaires pour sa réponse précoce au COVID-19, y compris le licenciement de l’activiste Christian Smalls.

Le détaillant a fait l’objet d’un examen il y a 10 mois lorsque les travailleurs ont protesté contre les conditions dans un entrepôt de Staten Island et qu’il a licencié Smalls pour avoir violé une quarantaine payée. Les sénateurs ont interrogé Amazon au sujet de l’incident, la ville a annoncé une enquête et le procureur général Letitia James a déclaré que la société avait peut-être enfreint la loi.

Dans une plainte déposée devant le tribunal fédéral de Brooklyn, Amazon a accusé James d’avoir outrepassé les limites en menaçant légalement l’entreprise et en exigeant des recours comme sa renonciation à ses bénéfices. Les lois fédérales sur le travail et la sécurité prévalent sur celles de l’État, dont Amazon sollicite une injonction, selon sa poursuite.

Reuters n’a pas été en mesure de rechercher immédiatement le commentaire de James.

Le procès atypique montre comment Amazon pense qu’il a été injustement décrié malgré les nombreuses précautions contre le COVID-19 qu’il a mises en œuvre, les plus récents tests COVID-19 et les plans d’administration des vaccins. Cela montre également comment l’entreprise ne reculera pas face aux critiques de son lieu de travail.

Selon le procès, Amazon a passé avec brio une inspection urbaine inopinée de ses installations de Staten Island le 30 mars, jour de la manifestation. Les contrôles de température de l’entrepôt, la signalisation pour encourager la distanciation sociale et l’échelonnement des équipes ont montré que les plaintes en matière de sécurité étaient «complètement sans fondement», a déclaré l’inspecteur.

Amazon a déclaré que les demandes du bureau du procureur général (OAG) étaient « beaucoup plus strictes que la norme adoptée par le BVG pour défendre, dans d’autres litiges, la réponse de sécurité raisonnable mais plus limitée des tribunaux de l’État de New York au COVID-19. »

Amazon a déclaré que le BVG avait évalué les violations indépendamment de la documentation fournie par la société, comme des photographies de Smalls sans distanciation sociale. Smalls a déclaré qu’il n’arrêterait pas de protester tant qu’Amazon n’aura pas protégé le personnel et, en novembre, il a intenté un recours collectif en vue d’obtenir des dommages-intérêts pour les travailleurs noirs et hispaniques qu’il aurait mis en danger.

Plus de 19000, soit 1,44% des employés de première ligne d’Amazon aux États-Unis, ont contracté le COVID-19 en septembre, a déclaré la société.