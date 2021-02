Vendredi, Amazon a poursuivi le procureur général de New York, Letitia James, dans le but de l’empêcher de porter des accusations contre la société pour des problèmes de sécurité dans deux de ses entrepôts à New York.

L’entreprise a également demandé au tribunal de forcer Mme James à déclarer qu’elle n’avait pas le pouvoir de réglementer la sécurité au travail pendant la pandémie de Covid-19 ou d’enquêter sur les allégations de représailles contre les employés qui protestent contre leurs conditions de travail.

Dans l’affaire, déposée auprès du tribunal de district américain du district est de New York, Amazon a déclaré que le bureau de Mme James avait enquêté sur les problèmes de sécurité liés à la pandémie soulevés par les employés de son grand centre de distribution de Staten Island et d’un dépôt de livraison dans le Queens. Elle a déclaré que Mme James «menaçait de poursuivre» Amazon si elle n’acceptait pas ses demandes, notamment en subventionnant le service de bus, en réduisant les exigences de productivité des travailleurs, en récupérant les bénéfices et en réintégrant Christian Smalls, un travailleur qu’Amazon avait licencié au printemps.

M. Smalls a déclaré qu’il avait subi des représailles pour avoir dirigé une manifestation dans l’entrepôt de Staten Island. Amazon a déclaré qu’il avait été licencié pour s’être rendu sur le site de travail pour la manifestation alors qu’il était en congé de quarantaine payé après avoir été exposé à un collègue qui avait été testé positif pour Covid-19.