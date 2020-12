WASHINGTON: Amazon.com a exhorté un juge américain à rejeter l’attribution du contrat de cloud computing JEDI de 10 milliards de dollars du Pentagone après que le ministère de la Défense eut déclaré en septembre qu’une réévaluation ordonnée par le tribunal avait déterminé que la proposition de Microsoft Corp représentait toujours la meilleure valeur pour le gouvernement.

L’unité Amazon Web Services (AWS) de la société a déclaré dans un dossier judiciaire expurgé le 23 octobre non scellé mardi que l’attribution à Microsoft doit « être invalidée car elle est le produit d’un parti pris systématique, de la mauvaise foi et d’une influence indue exercée par le président Trump pour éloignez le prix de «l’entreprise». Il l’a qualifié de «décision erronée et politiquement corrompue».

La Maison Blanche a refusé de commenter, renvoyant des questions au ministère de la Justice. Le Pentagone n’a pas immédiatement commenté.

Microsoft a déclaré mardi dans un communiqué que «les responsables des achats de carrière au DoD ont décidé que, compte tenu des avantages techniques supérieurs et de la valeur globale, nous continuions à offrir la meilleure solution.

Il a ajouté: «il est temps de passer à autre chose et de mettre cette technologie entre les mains de ceux qui en ont un besoin urgent: les femmes et les hommes qui protègent notre nation.»

AWS a déclaré mardi dans un communiqué qu’à la suite de la révision du Pentagone en septembre, «le différentiel de prix a considérablement varié, AWS étant désormais l’offre la moins chère de dizaines de millions de dollars».

En février, un juge a accueilli la demande d’Amazon de suspendre temporairement l’accord d’avancer; qui reste en place.

Le tribunal envisage des motions pour rejeter la plainte modifiée d’Amazon qui ont été déposées par le gouvernement et Microsoft. Les requêtes n’ont pas été rendues publiques et il n’est pas clair quand le juge pourrait statuer.

Amazon, qui avait été considéré comme l’un des pionniers pour remporter le contrat, a intenté une action en justice en novembre 2019 après l’attribution du contrat à Microsoft. Trump a publiquement ridiculisé le directeur d’Amazon, Jeff Bezos, et a critiqué à plusieurs reprises l’entreprise.

Le nouveau dossier d’Amazon a déclaré que Trump et son administration « ont intensifié une campagne d’ingérence et de représailles contre ceux du DoD perçus comme déloyaux envers le président ou capables de tirer des conclusions en contradiction avec ses intérêts personnels. »

La société a fait valoir que le dernier examen du Pentagone était «criblé d’erreurs encore plus flagrantes que celles qui ont entravé l’attribution initiale» et que le Pentagone «a manipulé ses évaluations à un degré qui dément toute façade de rationalité».

Le contrat JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud) pourrait atteindre jusqu’à 10 milliards de dollars et s’inscrit dans le cadre d’une modernisation numérique plus large du Pentagone.

Le secrétaire à la Défense de l’époque, Mark Esper, a déclaré que le Pentagone avait fait son choix équitablement. Trump a limogé Esper le mois dernier.