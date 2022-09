Amazon déclare que “The Rings of Power” a été regardé par plus de 25 millions de personnes

Amazon Studios a partagé sa première image de sa prochaine série sans titre “Lord of the Rings”, prévue sur son service de streaming le 2 septembre 2022.

Amazon a déclaré samedi que le premier épisode de sa série “Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir” avait attiré plus de 25 millions de téléspectateurs dans le monde dès son premier jour, ce qui en fait le plus grand lancement jamais réalisé pour une émission sur son service de streaming Prime Video.

La série est basée sur les livres “Le Seigneur des Anneaux” de JRR Tolkien et est la série télévisée la plus chère de tous les temps.

“Il est en quelque sorte approprié que les histoires de Tolkien – parmi les plus populaires de tous les temps, et ce que beaucoup considèrent comme la véritable origine du genre fantastique – nous aient conduits à ce moment de fierté”, a déclaré Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios, dans un communiqué.

Lors de la première de l’émission au Royaume-Uni, le milliardaire fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a laissé entendre à quel point la série était précieuse pour les fans, affirmant qu’un de ses fils lui avait dit “ne fais pas ça” lorsqu’il a appris l’acquisition par Amazon des droits de l’histoire.

Les épisodes de l’émission continueront de faire leurs débuts chaque semaine sur Amazon Prime.

Plus tôt ce mois-ci, HBO a déclaré que sa “House of the Dragon”, une série préquelle de “Game of Thrones”, était la plus grande première de son histoire.