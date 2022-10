Amazon débranche le Gadget interactif pour enfants Glow

Amazon a abandonné Amazon Glow, un appareil de chat vidéo interactif visant à aider les enfants et leurs proches à jouer ensemble via Internet au milieu de la pandémie.

Lancé en 2021, Amazon Glow comportait un écran vidéo et un projecteur qui permettaient aux enfants d’accéder à un large éventail de contenus de divertissement et éducatifs. Un écran vidéo connectait l’enfant à la personne distante à l’autre bout de l’appel vidéo tout en projetant un espace de jeu sur un tapis en silicone auquel les deux personnes pouvaient participer.

Mais apparemment, les ventes n’ont pas répondu aux attentes, ce qui a conduit Amazon à annuler le produit.

“Chez Amazon, nous voyons grand, expérimentons et investissons dans de nouvelles idées pour ravir les clients”, a déclaré la porte-parole d’Amazon, Kristy Schmidt, qui a confirmé l’annulation de Glow. “Nous évaluons également en permanence les progrès et le potentiel de nos produits pour offrir de la valeur au client, et nous effectuons régulièrement des ajustements en fonction de ces évaluations. Nous partagerons bientôt des mises à jour et des conseils avec les clients de Glow.”

Amazon Glow comprenait une large gamme de contenus de divertissement et éducatifs. Des jeux comme les dames et Go Fish ont été intégrés, ainsi que des puzzles, des milliers de livres et une application de dessin gratuite qui pourrait numériser des objets dans l’illustration et faire des choses amusantes comme créer un puzzle à partir de votre jouet préféré en le brisant sur l’écran .

Amazon s’est également associé à des studios pour des expériences de marque de Disney, Mattel, Sesame Street et Nickelodeon. Le contenu vidéo organisé était disponible, mais les enfants ne pouvaient regarder des vidéos que lorsqu’ils appelaient un adulte approuvé.

L’appareil était vendu au détail pour 300 $ mais a été répertorié mardi à 150 $ pour les membres du programme Prime d’Amazon, 55 % de réduction sur le prix catalogue, avant d’être répertorié comme indisponible.