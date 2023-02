Amazon coupe les liens avec les distributeurs de l’UE dans un contexte de pression plus large pour réduire les coûts

Amazone prévoit de couper les liens avec de nombreux distributeurs européens qui fournissent des marchandises sur son site, car il cherche des moyens de réduire les coûts, a confirmé la société.

Contrairement aux marchands tiers, qui gèrent eux-mêmes le processus de vente, les distributeurs agissent comme un intermédiaire entre Amazon et les marques de vente au détail en achetant les stocks du fabricant du produit, puis en les revendant à Amazon.

La branche européenne d’Amazon a informé mercredi les distributeurs de la région qu’elle cesserait de s’approvisionner en produits dans les mois à venir, selon un avis consulté par CNBC. Les distributeurs pourront continuer à vendre des produits sur Amazon en tant que marchands tiers.

“Comme il est courant pour toutes les entreprises, nous révisons régulièrement notre approche de l’approvisionnement en produits alors que nous essayons de contrôler nos coûts et de maintenir des prix bas pour les clients”, a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué. “Dans cette optique, nous avons décidé de nous concentrer sur l’approvisionnement de certains produits pour nos magasins européens directement auprès des propriétaires de marques.”

Amazon suspendra la mise en œuvre du changement jusqu’en avril, “afin d’aider les grossistes et les distributeurs” à se préparer, a ajouté le porte-parole.

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a réduit de manière agressive les dépenses de l’entreprise alors qu’elle fait face à une détérioration des perspectives économiques et à un ralentissement des ventes. Amazon sort d’une période de croissance effrénée, au cours de laquelle il a embauché rapidement et développé son empreinte physique, lui laissant des coûts en flèche et trop d’espace et de personnel. En conséquence, Amazon a commencé en janvier les licenciements les plus importants de son histoire, touchant jusqu’à 18 000 personnes, et a institué un gel des embauches d’entreprise, tout en fermant certains projets expérimentaux.

En coupant les liens avec les distributeurs, Amazon acquiert un plus grand contrôle sur ses relations avec les marques qui souhaitent vendre leurs produits sur le site, y compris une plus grande influence sur les coûts et la sélection des produits, a déclaré Martin Heubelqui dirige une agence de conseil qui aide les fournisseurs à faire des affaires sur Amazon.

“Dans le monde idéal d’Amazon, le modèle de première partie est conçu pour avoir la relation avec les meilleures marques de chaque catégorie, de cette façon, ils peuvent contrôler directement la disponibilité des produits et les prix car ils achètent le produit de la marque elle-même”, Heubel a déclaré dans une interview. “S’il y a un intermédiaire, cet intermédiaire nécessite un financement supplémentaire ou une partie de la marge bénéficiaire qu’Amazon pourrait prendre à la place.”

Cette décision coïncide avec la volonté plus large d’Amazon d’automatiser certains aspects de son activité de gestion des fournisseurs. Il a réduit son personnel dédié à la gestion des catégories de produits, dont les rôles consistent généralement à améliorer les marges bénéficiaires, les ventes et les opérations, a déclaré Heubel.

Les fournisseurs s’appuient de plus en plus sur le système interne d’Amazon, appelé Vendor Central, pour faire des choses comme négocier les bons de commande et gérer les expéditions. Moins de distributeurs ont un accès direct à un gestionnaire de fournisseurs et utilisent à leur tour Vendor Central pour « lever un ticket » lorsqu’ils ont besoin d’aide pour quelque chose, a déclaré Heubel.

“Amazon veut concentrer ses ressources disponibles sur les fabricants qui bougent vraiment l’aiguille dans une catégorie”, a-t-il ajouté.

Amazon a déclaré dans l’avis qu’il continuerait à s’approvisionner en produits auprès de grossistes et de distributeurs s’ils sont le propriétaire de la marque ou s’ils ont un accord avec le fabricant pour être le distributeur exclusif.

Mais il est peu probable que de nombreux distributeurs aient ce type d’accord exclusif, a déclaré Aidan Duffy, directeur d’agence chez DF5 ecommerce. Il y a souvent plusieurs distributeurs, revendeurs ou détaillants qui font des offres sur une seule liste, a-t-il ajouté.

Le changement pourrait laisser un impact durable sur l’activité globale des distributeurs. Certains fournisseurs utilisent les revenus de leurs produits distribués pour financer le développement de leurs propres marques, a déclaré Duffy.

“Les distributeurs avec lesquels je travaille sont beaucoup plus intéressés par le développement de leurs propres marques car ils n’ont pas à payer la marge de la marque essentiellement”, a-t-il déclaré. “Donc, si ce revenu est supprimé, vous avez des distributeurs qui perdent une source de revenus.”

Correction : les distributeurs ne font pas partie du segment de marché d’Amazon, qui est peuplé de vendeurs tiers.

MONTRE: À l’intérieur de la croissance rapide d’Amazon Logistics et de la façon dont il prend en charge l’expédition par des tiers