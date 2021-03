Plus de The Times: David Streitfeld se penche sur l’histoire d’Amazon pour empêcher les syndicats d’entrer. Astead Herndon explique pourquoi Biden s’est impliqué. Michael Corkery et David McCabe expliquent pourquoi Rubio l’a fait. Et Michael et Karen Weise regardent les nombreux autres grands noms qui se sont impliqués.

Oui, payez pour les travailleurs syndiqués a tendance à être plus élevé que pour les travailleurs non syndiqués, même quand tu contrôles pour des facteurs comme l’éducation et l’expérience. Mais je soupçonne qu’Amazon augmentera probablement les salaires même si le syndicat perd, car menaces crédibles de syndicalisation ont tendance à faire grimper les salaires même dans les entreprises non syndiquées.

Il y a déjà des signes qu’ils ont peut-être raison. Certains travailleurs d’Amazon non syndiqués de Staten Island ont quitté leur travail l’année dernière pour protester contre les conditions de travail en cas de pandémie. Et le syndicat qui tente d’organiser les travailleurs de l’Alabama – le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins – dit qu’il a reçu plus de 1000 demandes d’autres travailleurs d’Amazon depuis le début de cette campagne.

