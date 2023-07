Amazon constate pour la première fois une baisse des émissions de carbone

Amazone a réduit ses émissions de carbone pour la première fois depuis qu’il a commencé à divulguer ce chiffre il y a quatre ans.

Dans son rapport annuel de développement durable publié mardi, le détaillant en ligne a déclaré que ses activités avaient émis l’équivalent de 71,27 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone l’année dernière. C’est une baisse de 0,4 % par rapport à 2021, année où il a signalé une empreinte carbone de 71,54 millions de tonnes métriques. Les émissions sont toujours en hausse d’environ 40 % par rapport à 2019, l’année où Amazon a commencé à divulguer son empreinte carbone.

La société a également signalé que son intensité carbone, qui mesure les émissions par dollar de ventes, a chuté de 7 % entre 2021 et 2022, et a chuté de 24 % depuis 2019.

« Nous y sommes parvenus en grande partie en améliorant l’efficacité de nos activités et en poursuivant nos investissements dans les énergies renouvelables », a déclaré Amazon dans le rapport.

Les émissions de portée 2, qui représentent les émissions liées à la consommation d’électricité, ont chuté de 29 % entre 2021 et 2022, a indiqué la société.

Amazon a dépensé des millions dans des projets éoliens et solaires pour alimenter certains de ses entrepôts, centres de données et bureaux, et est récemment devenu le plus grand acheteur d’énergie renouvelable au monde. Il s’est également engagé à ce que l’ensemble de ses activités soient à zéro carbone net d’ici 2040.

Amazon a déclaré que ses émissions de portée 3, qui comprennent des sources indirectes telles que la construction de bâtiments et le transport par des tiers, ont chuté de 0,7 % en 2022 après trois années consécutives d’augmentations.

L’entreprise s’est efforcée d’électrifier sa flotte de livraison, notamment en achetant 100 000 Rivien Selon le rapport, la société compte désormais plus de 9 000 véhicules électriques dans sa flotte mondiale et 2 600 fourgonnettes Rivian en Amérique du Nord.

Le bilan climatique d’Amazon et la manière dont il mesure son propre bilan environnemental ont cependant fait l’objet d’un examen minutieux. Les employés et les groupes d’actionnaires ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait qu’Amazon ne respecte pas ses engagements climatiques, tandis que les groupes de justice environnementale ont critiqué l’expansion rapide des entrepôts de l’entreprise, qui, selon eux, génère des dommages environnementaux disproportionnés sur les communautés minoritaires où ses entrepôts sont souvent concentrés.

Amazone récemment éliminé l’un de ses objectifs climatiques, appelé Shipment Zero, dans lequel l’entreprise s’est engagée à rendre la moitié de toutes ses expéditions neutres en carbone d’ici 2030. Amazon a dit qu’il « n’avait plus de sens » d’avoir un objectif distinct qui s’appliquait à un domaine de son activité, et qu’il se concentrerait plutôt sur le Climate Pledge.

Mardi, Amazon a annoncé qu’il mettrait également à jour ses normes de chaîne d’approvisionnement pour obliger les fournisseurs à partager régulièrement leurs données sur les émissions de carbone et à fixer des objectifs de réduction des émissions. Le changement prendra effet à partir de l’année prochaine.