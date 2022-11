Amazon confirme les licenciements, qui devraient être les plus importants de l’histoire de l’entreprise

Amazon.com Inc. licencie des employés dans ses unités d’appareils et de services, le deuxième employeur privé américain a informé son personnel mercredi à la suite de récents rapports selon lesquels il supprimerait environ 10 000 emplois.

Le géant du commerce électronique n’a pas partagé de détails sur le nombre d’emplois qu’il supprimera ou sur une période de temps. Après l’annonce des licenciements, les actions ont réduit leurs pertes et ont baissé d’environ 1% à midi.

L’annonce a annoncé un changement radical pour une entreprise connue pour sa création d’emplois et a donné forme aux derniers licenciements dans le secteur de la technologie, qui ces dernières semaines ont inclus des annonces similaires de Microsoft, Meta, Twitter, Lyft et Stripe.

Alors qu’Amazon a annoncé des licenciements périodiques depuis 2000, chaque cycle a compté des centaines ou moins.

Pendant la pandémie, Amazon a procédé à une vague d’embauches massives dans les six chiffres pour répondre à la demande des clients qui se sont retrouvés à passer beaucoup plus de temps à la maison.

Des organes de presse, dont Reuters, ont rapporté lundi que les réductions représenteraient environ 3% des quelque 300 000 employés d’Amazon, laissant les associés des entrepôts et des transports inchangés.

La réduction actuelle couvre la division des appareils qui a popularisé les haut-parleurs que les consommateurs commandent par la parole.

Dave Limp, vice-président senior des appareils et services, a déclaré dans une annonce publiée sur le site Web d’Amazon que l’entreprise est confrontée à un “environnement macroéconomique inhabituel et incertain”.

“Après une série d’examens approfondis, nous avons récemment décidé de consolider certaines équipes et certains programmes. L’une des conséquences de ces décisions est que certains rôles ne seront plus nécessaires”, a déclaré Limp.

L’unité Alexa prend un coup

Le détaillant visait autrefois à rendre Alexa, son assistant vocal qui alimente les appareils, omniprésent et présent pour passer n’importe quelle commande d’achat, même s’il n’était pas clair dans quelle mesure les utilisateurs l’ont adopté pour des tâches plus complexes que de vérifier les nouvelles ou la météo.

Certaines personnes travaillant sur Alexa se sont rendues sur le site de réseautage LinkedIn mardi en disant qu’elles avaient perdu leur emploi.

L’assistant virtuel, un projet inspiré d’un ordinateur parlant dans une émission de science-fiction Star Treka enregistré un effectif qui est passé à 10 000 personnes en 2019.

À l’époque, Amazon vantait les ventes de plus de 100 millions d’appareils Alexa, un chiffre qu’il n’a pas actualisé publiquement depuis. Le fondateur Jeff Bezos a déclaré plus tard que la société vendait souvent des appareils Alexa à prix réduit et parfois en dessous du coût.

Alors qu’Amazon s’efforçait d’encoder des réponses intelligentes à toutes les questions qu’Alexa pouvait attendre des utilisateurs, Google d’Alphabet Inc. et OpenAI soutenu par Microsoft Corp. ont fait des percées dans les chatbots qui pouvaient répondre comme un humain sans aucune prise en main.

Amazon Canada compte environ 25 000 employés et environ 50 entrepôts et installations logistiques à travers le pays. L’étendue de l’impact sur les opérations canadiennes n’était pas immédiatement claire, bien qu’au moins deux ingénieurs basés en Colombie-Britannique aient signalé au cours des dernières 24 heures qu’ils faisaient partie des personnes touchées.

Bezos a cédé le contrôle quotidien de l’entreprise l’année dernière pour se concentrer davantage sur sa société spatiale, Blue Origin, ainsi que sur des activités philanthropiques. Andy Jassy, ​​qui dirigeait auparavant la division Amazon Web Services de l’entreprise, a pris la relève en tant que PDG.

Bezos reste le principal actionnaire, avec une participation d’environ 10 %.