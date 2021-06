Amazon confirme les dates du Prime Day 2021 du 21 au 22 juin

Le plus grand événement de vente d’Amazon de l’année commencera le Lundi 21 juin cette année, et finir minuit 22 juin. L’événement de deux jours promet aux abonnés Amazon Prime des milliers de remises sur l’ensemble du site, y compris un accès anticipé à des offres d’éclairage à durée limitée.

Vous pourrez voir toutes les offres Amazon Prime Day sur son site officiel Page Prime Day 2021.

Un abonnement Prime coûte 7,99 £/12,99 $ US par mois ou 79 £/119 $ par an. Les non-membres peuvent également profiter des offres Prime Day en s’inscrire pour un essai gratuit de 30 jours.

Outre les remises sur Prime Day lui-même, les avantages de l’adhésion incluent un accès anticipé aux offres tout au long de l’année, l’accès à Prime Video, Twitch (c’est-à-dire Prime Gaming), Prime Music, la livraison de courses le jour même et, bien sûr, la livraison gratuite le lendemain.

Consultez notre guide complet sur Amazon Prime pour tout savoir sur le service.

Bien qu’Amazon n’ait pas encore annoncé ce qui sera proposé le Prime Day, nous nous attendons à voir des réductions sur ses propres appareils, tels que les haut-parleurs intelligents Amazon Echo, les liseuses Kindle, les tablettes Fire, les appareils Fire TV, les routeurs maillés eero, et les caméras de sécurité Blink.

Amazon a lancé une mise à niveau Écho Show 8 et Écho Show 5 le 12 mai – tous deux disponibles en précommande avant la date de sortie du 9 juin. Il est possible que nous voyions également des réductions sur ces appareils lors du Prime Day.

Outre les appareils Amazon, nous nous attendons à ce qu’Amazon propose également des offres sur ses services tels que Audible, Kindle Unlimited et Amazon Music Unlimited, qui incluent désormais le streaming Hi-Res gratuitement pour les membres.

L’année dernière, Amazon a offert trois mois d’accès gratuit aux deux Audible et Kindle illimité pour les nouveaux clients. Sinon, les services coûtent 7,99 £, mais jusqu’à 31 mai les clients peuvent obtenir deux mois de Kindle Unlimited gratuits.

En dehors des appareils et services Amazon, nous nous attendons à voir des offres massives sur les appareils Fitbit et Apple, et une poussée vers l’achat auprès de petites entreprises. L’année dernière, Amazon a offert aux clients qui dépensaient 10 £ pour ses vendeurs tiers un bon de 10 £ à dépenser le jour du Prime. Consultez nos principales prévisions pour le Prime Day 2021.

Ce sera la première année où le Prime Day aura lieu en juin. L’événement a généralement lieu en juillet, mais a été reporté à octobre de l’année dernière en raison de la pandémie.

Inscrivez-vous pour un essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime pour profiter au mieux de ses offres le jour venu. Nous suivrons également les meilleures offres Amazon Prime Day ici.

