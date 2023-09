Amazon confirme les dates de la deuxième vente Prime Day en octobre

Préparez vos portefeuilles : la deuxième vente Prime Day de l’année sur Amazon débutera le 10 octobre. Cette manne de shopping, officiellement surnommée Prime Big Deal Days, durera 48 heures et offrira des économies exclusives aux abonnés Amazon Prime.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Il est organisé comme Prime Day, sauf le nom, avec des offres à durée limitée et, tout comme la vente Prime Early Access de l’année dernière, c’est la tentative d’Amazon de devancer les autres détaillants et de lancer la saison des achats de Noël un mois plus tôt que d’habitude. Vendredi noir promotions. L’événement proposera également des offres Acheter avec Prime hors site ainsi qu’une sélection d’offres sur invitation uniquement, comme ce fut le cas lors de la vente Prime Day de cet été.

Comme Prime Day, la vente Prime Big Deal Days d’Amazon nécessite un abonnement Amazon Prime, bien que vous n’ayez pas besoin d’être un payant Je demande au député de profiter des économies. Commencez dès maintenant votre essai gratuit de 30 jours de Prime et vous pourrez profiter des meilleures offres sans payer d’abonnement – n’oubliez pas d’annuler avant le renouvellement.

Amazon a confirmé certaines des marques qui figureront dans la vente Prime Big Deal Days, notamment Dyson, Sony, Barbie, SharkNinja, iRobot, LG, Peloton, Jabra et Betty Buzz de Blake Lively. Vous pouvez bien sûr vous attendre à de nombreuses offres sur des marques Amazon propriétaires telles que ses haut-parleurs intelligents Echo, ses tablettes Kindle, ses appareils Fire TV et ses produits de sécurité Ring. En fait, Amazon a annoncé que les offres sur certains de ses propres produits débuteraient dès aujourd’hui :

« Nous offrons à nos membres Prime une autre façon d’économiser, avec des offres sur certains des cadeaux les plus recherchés de la saison », a déclaré Jamil Ghani, vice-président d’Amazon Prime. « Les membres peuvent acheter des offres dans des catégories telles que la mode, la maison et les jouets qui incluent certains de nos articles les plus populaires pendant les Prime Big Deal Days. Ils peuvent également profiter d’autres avantages intéressants pour les membres Prime, comme acheter des marques préférées au-delà d’Amazon.com avec Acheter avec Prime et accéder à des offres exceptionnelles avec des offres sur invitation uniquement.

La vente Prime Big Deal Days d’Amazon se déroulera dans 19 pays : Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, France, Allemagne, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Singapour, Espagne, Suède, États-Unis et la Grande-Bretagne.