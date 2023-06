Amazon condamné à payer plus de 30 millions de dollars pour des violations de la vie privée liées aux appareils Alexa et Ring

Amazon a accepté mercredi de payer une amende civile de 25 millions de dollars américains pour régler les allégations de la Federal Trade Commission (FTC) selon lesquelles il aurait violé une loi sur la protection de la vie privée des enfants et trompé les parents en conservant pendant des années la voix et les données de localisation des enfants enregistrées par son populaire assistant vocal Alexa.

Par ailleurs, la société a accepté de verser 5,8 millions de dollars américains en remboursements aux clients pour des violations présumées de la vie privée impliquant sa caméra de sonnette, Ring.

L’action liée à Alexa ordonne à Amazon de revoir ses pratiques de suppression de données et d’imposer des mesures de confidentialité plus strictes et plus transparentes. Cela oblige également le géant de la technologie à supprimer certaines données collectées par son assistant numérique connecté à Internet, que les gens utilisent pour tout, de la vérification de la météo aux jeux et à la mise en file d’attente de musique.

« L’histoire d’Amazon consistant à tromper les parents, à conserver indéfiniment les enregistrements des enfants et à bafouer les demandes de suppression des parents a violé la COPPA (loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants) et sacrifié la vie privée au profit des profits », a déclaré Samuel Levine, responsable de la protection des consommateurs de la FTC, dans un communiqué. La loi de 1998 est conçue pour protéger les enfants contre les préjudices en ligne.

Le commissaire de la FTC, Alvaro Bedoya, a déclaré dans un communiqué que « lorsque les parents ont demandé à Amazon de supprimer les données vocales Alexa de leurs enfants, la société ne les a pas toutes supprimées ».

ÉCOUTEZ | Alexa a-t-elle des difficultés financières ? Le courant22:19Amazon perd des milliards sur l’assistant vocal Alexa

L’agence a ordonné à l’entreprise de supprimer les comptes enfants inactifs ainsi que certaines données vocales et de géolocalisation. Cette commande s’appliquera également aux clients canadiens, a confirmé la société dans un courriel à CBC News.

Amazon a conservé les données des enfants pour affiner son algorithme de reconnaissance vocale, l’intelligence artificielle derrière Alexa, qui alimente Echo et d’autres haut-parleurs intelligents, a déclaré Bedoya.

La plainte de la FTC envoie un message à toutes les entreprises technologiques qui « s’efforcent de faire de même » dans un contexte de concurrence féroce dans le développement d’ensembles de données d’IA, a-t-il déclaré.

Amazon a déclaré le mois dernier qu’il avait vendu plus d’un demi-milliard d’appareils compatibles avec Alexa dans le monde et que l’utilisation du service avait augmenté de 35 % l’année dernière.

Amazon a accepté de rembourser 5,8 millions de dollars américains aux clients pour des violations présumées de la vie privée impliquant sa caméra de sonnette Ring. . (Jessica Hill/Associated Press)

Les pirates peuvent accéder aux comptes Ring

Dans l’affaire Ring, la FTC affirme que la filiale de caméras de sécurité à domicile d’Amazon a permis aux employés et aux sous-traitants d’accéder aux vidéos privées des consommateurs et a fourni des pratiques de sécurité laxistes qui ont permis aux pirates de prendre le contrôle de certains comptes.

Amazon a acheté Ring, basé en Californie, en 2018, et bon nombre des violations alléguées par la FTC sont antérieures à l’acquisition. En vertu de l’ordonnance de la FTC, Ring est tenu de payer 5,8 millions de dollars américains qui seraient utilisés pour les remboursements aux consommateurs.

Amazon a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les affirmations de la FTC sur Alexa et Ring et a nié avoir enfreint la loi. Mais il a déclaré que les colonies « ont mis ces questions derrière nous ».

« Nos appareils et services sont conçus pour protéger la vie privée des clients et leur donner le contrôle de leur expérience », a déclaré la société basée à Seattle.

En plus de l’amende dans l’affaire Alexa, l’ordonnance proposée interdit à Amazon d’utiliser les informations de géolocalisation et vocales supprimées pour créer ou améliorer tout produit de données. La commande exige également qu’Amazon crée un programme de confidentialité pour son utilisation des informations de géolocalisation.

Les ordonnances proposées doivent être approuvées par les juges fédéraux.

Les commissaires de la FTC avaient voté à l’unanimité pour porter plainte contre Amazon dans les deux cas.