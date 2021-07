AMAZON pourrait commencer à accepter les paiements Bitcoin cette ANNÉE, affirme un initié.

Le plus grand détaillant en ligne au monde envisagerait également d’introduire son propre «Amazon Coin» pour s’ajouter au marché en expansion des crypto-monnaies.

Amazon recrute son propre expert en cryptographie Crédit : Reuters

Amazon commencera-t-il à accepter Bitcoin ?

Un « initié » anonyme a affirmé qu’Amazon envisageait d’accepter les paiements Bitcoin d’ici la fin de 2021.

Elle a déclaré au journal économique londonien City AM que le géant du commerce électronique semble faire un pas de plus vers l’acceptation de la crypto-monnaie.

La révélation intervient après que le géant du commerce électronique a déclaré qu’il souhaitait embaucher un expert en monnaie numérique et en blockchain pour son équipe de paiement.

La source a déclaré: « Il ne s’agit pas seulement de mettre en place des solutions de paiement par crypto-monnaie à un moment donné dans le futur – il s’agit d’une partie intégrante, bien discutée et intégrale du futur mécanisme de fonctionnement d’Amazon.

« Cela commence par Bitcoin – c’est la première étape clé de ce projet de cryptographie, et la directive vient du sommet… Jeff Bezos lui-même. »

De plus, Amazon aurait également l’intention d’envisager d’accepter le paiement dans d’autres grandes crypto-monnaies, une fois qu’il sera configuré avec un moyen rapide et sécurisé d’accepter le paiement Bitcoin.

L’initié a expliqué: « Ethereum, Cardano et Bitcoin Cash seront les prochains en ligne avant de mettre en ligne huit des crypto-monnaies les plus populaires. »

Elle a prédit que cela « ne prendra pas longtemps » car les plans de paiement par crypto-monnaie « sont déjà là, et ils y travaillent depuis 2019 ».

De plus, Amazon serait également désireux de déployer son propre jeton cryptographique pour payer les marchandises, peut-être en 2022.

Le milliardaire Jeff Bezos regarde Bitcoin, il a été rapporté Crédit : AP

Qu’a dit Amazon ?

Amazon a confirmé avoir publié un emploi pour un expert en monnaie numérique et blockchain pour rejoindre son équipe de paiement.

L’annonce indique que la société souhaite embaucher un « chef de produit expérimenté pour développer la stratégie de monnaie numérique et de blockchain et la feuille de route des produits d’Amazon ».

« Vous tirerez parti de votre expertise dans le domaine de la blockchain, du grand livre distribué, des monnaies numériques de la Banque centrale et de la crypto-monnaie pour développer le dossier des capacités qui devraient être développées, piloter la vision globale et la stratégie produit, et gagner l’adhésion et l’investissement du leadership pour de nouvelles capacités. «

Amazon a confirmé le travail à Seattle, Washington, aux États-Unis, avec un porte-parole déclarant : « Nous sommes inspirés par l’innovation qui se produit dans l’espace des crypto-monnaies et explorons à quoi cela pourrait ressembler sur Amazon.

« Nous pensons que l’avenir sera construit sur de nouvelles technologies qui permettent des paiements modernes, rapides et peu coûteux, et espérons apporter cet avenir aux clients d’Amazon dès que possible. »

Amazon n’accepte actuellement pas les crypto-monnaies comme moyen de paiement pour ses produits.

Cependant, son unité de cloud computing, Amazon Web Services, propose un service appelé blockchain gérée, rapporte CNBC News.

Bitcoin enregistre les transactions dans la blockchain – une sorte de base de données utilisée pour enregistrer les transactions.

Amazon n’a pas encore publié de déclaration concernant Bitcoin.

Cependant, l’initié a déclaré à City AM qu’après qu’Amazon accepte – et surveille – le paiement dans la monnaie numérique pendant environ 12 mois, « la propre version d’Amazon d’une crypto » sera également « explorée ».

Vous pouvez acheter des bons Amazon via Bitrefill, une société de crypto-monnaie uniquement.

Elon Musk a aidé le prix de Bitcoin à monter en flèche et à chuter avec ses commentaires Crédit : AFP

Quelles autres entreprises acceptent la crypto-monnaie comme moyen de paiement ?

Il existe un nombre croissant d’entreprises, des grandes technologies aux compagnies aériennes, qui adoptent les crypto-monnaies, rapporte Euro News.

Ils comprennent:

Basé à Hong Kong Pavillon Hôtels & Resorts groupe – possède des propriétés à Amsterdam, Madrid, Lisbonne et Rome ainsi qu’à Bali et Phuket

groupe – possède des propriétés à Amsterdam, Madrid, Lisbonne et Rome ainsi qu’à Bali et Phuket AXA Assurances – les clients en Suisse peuvent utiliser Bitcoin pour payer leurs factures

– les clients en Suisse peuvent utiliser Bitcoin pour payer leurs factures Microsoft – Bitcoin peut être utilisé pour payer des services tels que Xbox Live et Skype

– Bitcoin peut être utilisé pour payer des services tels que Xbox Live et Skype Starbucks – sa nouvelle application Bakkt peut être utilisée pour payer des boissons, etc. à la chaîne de café

– sa nouvelle application Bakkt peut être utilisée pour payer des boissons, etc. à la chaîne de café Visa – la société émettrice de la carte de crédit accepte l’USD Coin (USDC), une crypto-monnaie liée à la valeur du dollar américain

– la société émettrice de la carte de crédit accepte l’USD Coin (USDC), une crypto-monnaie liée à la valeur du dollar américain Pay Pal – les utilisateurs peuvent acheter, vendre ou détenir des cryptos, y compris Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin

– les utilisateurs peuvent acheter, vendre ou détenir des cryptos, y compris Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin airBaltique – la compagnie aérienne lettone accepte le Bitcoin comme moyen de paiement pour les vols depuis 2014

– la compagnie aérienne lettone accepte le Bitcoin comme moyen de paiement pour les vols depuis 2014 Coca Cola – il existe plus de 2 000 distributeurs automatiques en Australie et en Nouvelle-Zélande qui peuvent accepter les cryptos pour payer les boissons

– il existe plus de 2 000 distributeurs automatiques en Australie et en Nouvelle-Zélande qui peuvent accepter les cryptos pour payer les boissons LOT Compagnies aériennes polonaises – depuis 2015, la compagnie aérienne européenne autorise le paiement par crypto-monnaie

– depuis 2015, la compagnie aérienne européenne autorise le paiement par crypto-monnaie Expédia – le géant du voyage permet aux vacanciers de réserver 700 000 hôtels à partir de ses annonces en utilisant plus de 30 cryptos

– le géant du voyage permet aux vacanciers de réserver 700 000 hôtels à partir de ses annonces en utilisant plus de 30 cryptos Luxuriant – la société de cosmétiques faits à la main permet les paiements Bitcoin pour les commandes sur son site Web grâce à un partenariat avec Bitpay.com

Amateur de crypto-monnaie et Tesla Le patron Elon Musk a déclaré que le constructeur automobile recommencerait probablement à accepter Bitcoin une fois qu’il aura fait preuve de diligence raisonnable sur sa consommation d’énergie.

Il avait suspendu ces paiements en mai 2021, contribuant à une forte vente de crypto.

Pendant ce temps, Twitter le patron Jack Dorsey a annoncé en juillet 2021 que Bitcoin serait une « grande partie » de l’avenir de la société de médias sociaux.

Risque financier

N’oubliez pas, cependant, que l’achat de crypto-monnaies – comme pour les actions et les actions – est une entreprise risquée.

Investir n’est pas un moyen garanti de gagner de l’argent, alors assurez-vous de connaître les risques et de pouvoir vous permettre de perdre de l’argent.

Les crypto-monnaies sont également très volatiles, de sorte que votre argent peut aussi bien baisser qu’augmenter en un clin d’œil.

L’expert en argent Martin Lewis estime qu’en matière de crypto-monnaie, « si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre l’argent que vous avez investi, n’y investissez pas ».

Il a ajouté: « C’est un pari comme toutes les formes d’actions et d’actions, comme toutes les formes d’investissement, et mettre de l’argent en or.

Lewis a également lancé un avertissement sévère aux téléspectateurs après que des publicités douteuses sur Facebook aient conduit les gens à investir jusqu’à 30 000 £ dans des sites Web Bitcoin douteux.

Il a déclaré : « Il y a des publicités sur Facebook en ce moment avec mon visage dessus pour Bitcoin Code et Bitcoin Trader.

« Ce sont des arnaques ; je ne fais pas de publicité, je ne fais jamais de publicité, chaque fois que vous voyez une publicité avec mon visage, ce n’est pas avec ma permission.

« Ces deux sont des escroqueries vicieuses qui veulent prendre votre argent. »