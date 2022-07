Amazon commencera à livrer des colis par drone au Texas plus tard cette année

Amazone a dit Vendredi, il commencera à livrer des colis aux acheteurs par drone à College Station, au Texas, plus tard cette année.

La ville de l’est du Texas est le deuxième endroit pour voir le lancement des livraisons de drones Prime Air. Le mois dernier, Amazon a annoncé qu’il livrerait des colis par drone plus tard cette année dans la ville de Lockeford, dans le nord de la Californie.

Amazon a déclaré qu’il travaillerait avec la Texas A&M University, située à College Station, pour déployer les drones. Les acheteurs d’Amazon à Lockeford et College Station pourront recevoir une livraison gratuite par drone sur des milliers d’articles de tous les jours, a déclaré Amazon.

La société a déclaré que ses drones sont capables de livrer des colis jusqu’à cinq livres en moins d’une heure. Les drones Prime Air peuvent voler jusqu’à 50 miles par heure et jusqu’à une altitude de 400 pieds, a déclaré Amazon.

Ses drones volent vers un lieu de livraison désigné, descendent dans l’arrière-cour des acheteurs et planent à une hauteur sûre, a indiqué la société. L’appareil libère le colis, remonte à l’altitude et retourne à la base, a déclaré Amazon.

Le programme de livraison de drones d’Amazon est lent depuis 2013 lorsque le fondateur et alors PDG Jeff Bezos dit la société testait la technologie et a promis que l’expédition d’une demi-heure avec des drones Prime Air arriverait dès 2018.

Au cours des années qui ont suivi, Amazon a fait des progrès dans cet effort, en lançant une version mise à jour de son drone de livraison Prime Air en 2019 lors de sa conférence re: MARS à Vegas. À l’époque, Jeff Wilke, qui était le patron des consommateurs d’Amazon, avait proclamé que les drones seraient utilisés “dans les mois” pour livrer des colis.

Amazon a franchi une étape clé en août 2020 lorsque la Federal Aviation Administration lui a donné l’autorisation d’exploiter sa flotte de drones de livraison Prime Air.

Mais le programme de livraison de drones aurait également connu quelques revers, tels que roulement élevéet nombreux accidentsdont un qui a provoqué un feu de brousse de 20 acres dans l’est de l’Oregon, selon Business Insider.

Le porte-parole d’Amazon, Av Zammit, a déclaré que le rapport de Business Insider faisait référence à des événements survenus lors d’opérations de test de routine dans une zone contrôlée et non peuplée à l’aide d’un modèle de drone retiré depuis. Amazon s’attend à ce que ces types d’événements se produisent dans des scénarios de test, et personne n’a été blessé à la suite de ces vols, a-t-il ajouté. Chaque test est effectué conformément aux réglementations applicables, a déclaré Zammit.

“Les opérations de livraison de colis à College Station ne seront pas des opérations expérimentales”, a déclaré Zammit dans un communiqué. “Au lieu de cela, ils seront menés en vertu d’un certificat de transporteur aérien délivré par la FAA qui permet des livraisons commerciales et montre que nos processus complets respectent la barre de sécurité élevée de la FAA.”

Amazon a déclaré qu’il ne partageait pas d’informations sur le chiffre d’affaires. Prime Air continue d’embaucher et de retenir des talents, a ajouté la société.

