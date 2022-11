Amazon commence les licenciements, selon un rapport

Amazon a commencé suppression d’emplois dans son assistant vocal Alexa et ses unités de jeu en nuage Luna Mardi après-midi, comme l’a rapporté plus tôt CNBC. Le géant du e-commerce, la dernière entreprise technologique à se lancer dans des licenciements massifs, prévoit de supprimer environ 10 000 emplois, soit 3% des employés de l’entreprise, à partir de cette semaine, selon Le New York Times.

Le vice-président senior des appareils et services, Dave Limp, a confirmé les licenciements dans un poste mercredi. Amazon travaillera en étroite collaboration avec les employés concernés pour leur fournir une assistance ou les aider à trouver d’autres rôles. Les employés qui ne trouvent pas de nouveaux rôles recevront “un package comprenant une indemnité de départ, des avantages transitoires et une aide au placement externe”, indique le message.

Cette série de licenciements serait la plus importante de l’histoire de l’entreprise, après avoir connu une baisse des ventes. Alors que son résultats du troisième trimestre a vu une amélioration, les bénéfices globaux ont été inférieurs aux attentes. En conséquence, Amazon a réduit certains aspects de son activité.

Au cours des derniers mois, PDG Andy Jassy a interrompu les tests sur Amazon Scout, l’initiative de livraison robotisée à domicile de l’entreprise. Il est aussi fermé l’Amazon Care service de télésanté et de soins infirmiers, ainsi que Fabric.com, un détaillant de tissus en ligne de longue date. Les coupes, ainsi que l’attrition élevée, ont réduit les effectifs de l’entreprise d’environ 80 000 entre avril et septembre, selon le Times. Amazon a imposé un gel des embauches pour les petites équipes en septembre, suivi d’un gel à l’échelle de l’entreprise plus tôt ce mois-ci.

Les licenciements d’Amazon reflètent les turbulences auxquelles l’industrie technologique est confrontée. Twitter, Microsoft, Méta et Google ne sont que quelques-unes des entreprises technologiques qui ont licencié des travailleurs ces derniers mois.

“Dans le cadre de notre processus annuel d’examen de la planification opérationnelle, nous examinons toujours chacune de nos activités et ce que nous pensons devoir changer. Au cours de cette période, compte tenu de l’environnement macro-économique actuel (ainsi que de plusieurs années de croissance rapide embauche), certaines équipes procèdent à des ajustements, ce qui, dans certains cas, signifie que certains rôles ne sont plus nécessaires. Nous ne prenons pas ces décisions à la légère et nous nous efforçons de soutenir tous les employés susceptibles d’être concernés “, a déclaré Amazon dans un communiqué sur Mercredi.