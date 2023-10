Amazon commence la livraison par drone d’une heure au Texas pour des médicaments

C’est un oiseau. C’est un avion. C’est un drone de livraison Amazon. Le marché en ligne route terne vers les livraisons par le ciel est toujours à toute vapeur : les clients du Texas peuvent désormais recevoir leurs médicaments d’Amazon par drone.

Amazone annoncé le nouveau service de livraison d’ordonnances pour les clients d’Amazon Pharmacy mercredi. L’offre Prime Air n’est actuellement disponible qu’aux clients de College Station, au Texas, avec des drones capables de livrer le médicament en moins d’une heure après que les utilisateurs ont cliqué pour commander. Amazon affirme être en mesure de fournir 500 types de médicaments différents pour traiter des maladies comme la grippe, la pneumonie et l’asthme. Ces médicaments seront conditionnés par l’un des pharmaciens de l’entreprise et récupérés par le drone.

« Nos drones survolent le trafic, éliminant ainsi le temps supplémentaire que le colis d’un client pourrait passer en transit sur la route », a déclaré Calsee Hendrickson, directeur de la gestion des produits et des programmes chez Prime Air. « C’est la beauté de la livraison par drone, et les médicaments ont été la première chose que nos clients ont déclaré vouloir également être livrés rapidement par drone. La rapidité et la commodité figurent en tête de la liste de souhaits pour les achats de produits de santé.

Les drones fonctionneront entre 130 et 400 pieds du sol et éviteront les obstacles courants tels que les lignes électriques et les personnes utilisant un logiciel intégré. Le drone hébergera également un réseau neuronal embarqué qui tentera d’identifier les objets et les caractéristiques via le flux d’une caméra. À son arrivée, il s’abaissera sur un marqueur de livraison et libérera la charge utile avant de repartir vers le centre de distribution Amazon.

En 2020, la Federal Aviation Administration a accordé l’autorisation à Amazon commencer à utiliser des drones dans le cadre de la flotte de livraison de l’entreprise. Amazon a dû fournir à l’administration la preuve que ses drones pouvaient livrer en toute sécurité des colis, qui comprenaient une avalanche de documents, notamment des manuels, des documents de maintenance et des plans de vol.

Le chemin vers le déploiement a cependant été mouvementé. Un responsable travaillant chez Prime Air a accusé l’entreprise de l’avoir licencié après avoir fait part de ses inquiétudes concernant le programme de livraison par drone. Un porte-parole d’Amazon a réfuté ces affirmations dans un e-mail adressé à Gizmodo déclarant : « Ces allégations sont fausses et nous sommes impatients de le prouver devant le tribunal. »