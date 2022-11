Amazon commence à supprimer des emplois dans l’unité Alexa et la division des jeux en nuage

Andy Jassy, ​​PDG d’Amazon.Com Inc., prend la parole lors du sommet GeekWire à Seattle, Washington, États-Unis, le mardi 5 octobre 2021.

Une employée, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré qu’Amazon l’avait informée plus tôt ce mois-ci qu’elle ne renouvellerait pas son contrat. Le mois dernier, elle était en pourparlers pour occuper un poste à temps plein dans la division des consommateurs d’Amazon, mais son entretien a été brusquement annulé en raison d’une restructuration en cours, lui a-t-on dit.

Au cours des dernières semaines, Amazon a également commencé à licencier certains employés sous contrat qui occupaient des postes de recrutement pour ses divisions publicité, opérations internes et Fire TV, selon des personnes connaissant les coupes.

Amazon vise à supprimer environ 10 000 emplois, principalement dans le commerce de détail, les appareils et les ressources humaines, Le New York Times rapporté lundi. Le nombre reste fluide car les coupes sont mises en œuvre par des équipes individuelles, selon le Times.

L’entreprise a informé les travailleurs de plusieurs divisions, dont Alexa et l’unité de jeu en nuage Luna, qu’ils étaient licenciés, selon les publications sur LinkedIn d’employés d’Amazon qui ont déclaré avoir été touchés.

Amazone a commencé mardi à licencier des employés de son personnel d’entreprise et technologique alors que le PDG Andy Jassy intensifie ses efforts pour maîtriser les coûts.

Jassy a réduit de manière agressive les dépenses de l’entreprise au cours des derniers mois alors qu’elle fait face à un affaiblissement de l’économie et à un ralentissement de la croissance de son activité de vente au détail. Auparavant, la société avait annoncé qu’elle suspendrait l’embauche de ses employés, et elle a interrompu certains projets expérimentaux, ainsi que choisi de fermer, de retarder ou d’annuler de nouveaux emplacements d’entrepôt.

Jusqu’à présent, elle avait réussi à éviter les licenciements massifs en offrant aux salariés impactés par les fermetures de projets la possibilité d’être transférés dans d’autres divisions de l’entreprise.

Les suppressions d’emplois représentent un renversement brutal pour Amazon, qui il y a moins d’un an ne pouvait pas trouver suffisamment de travailleurs pour maintenir ses entrepôts en personnel dans un marché du travail en ébullition et était toujours au milieu d’une frénésie d’embauche alimentée par la pandémie. Il a presque doublé ses effectifs entre fin 2019 et fin 2021, passant de 798 000 employés dans le monde à 1,6 million.

Depuis lors, il est passé à une croissance lente des effectifs, car les consommateurs sont retournés dans les magasins physiques, et son activité de vente au détail ne se développe plus aussi rapidement qu’elle l’a fait ces dernières années. Le directeur financier d’Amazon, Brian Olsavsky, a déclaré le mois dernier que la société voyait des signes que les consommateurs ressentaient l’inflation.

“Nous nous préparons à ce qui pourrait être une période de croissance plus lente”, a déclaré Olsavsky lors d’un appel avec des journalistes à la suite des résultats de la société au troisième trimestre, qui comprenaient des prévisions plus faibles que prévu pour la période en cours.

L’entreprise prévoit toujours de recruter 150 000 employés pour la période des fêtes, soit le même nombre de travailleurs qu’elle avait annoncé l’année dernière.

Les suppressions d’emplois frappent durement le secteur de la technologie après des années de croissance effrénée. Parent Facebook Méta la semaine dernière a licencié 13% de son personnel, tandis que Twitter, Shopify , Force de vente et Stripe ont également annoncé des réductions.

Les licenciements attendus représenteraient la plus importante réduction des 28 ans d’histoire de l’entreprise. En 2001Amazon a supprimé 1 300 emplois, soit 15 % de ses effectifs, après l’éclatement de la bulle Internet.

