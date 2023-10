Amazon commence à livrer des médicaments par drone au Texas

Amazone Les clients des pharmacies situées à College Station, au Texas, peuvent désormais se faire livrer leurs médicaments sur ordonnance par drone, le la société a annoncé dans un article de blog mercredi.

Les clients éligibles peuvent accéder à plus de 500 médicaments, y compris des traitements pour des maladies courantes comme l’asthme et la grippe, et se faire déposer par un drone à leur porte. Le médicament arrivera dans moins de 60 minutes sans frais supplémentaires, a indiqué Amazon.

Les actions d’Amazon étaient en baisse d’environ 1% mercredi.

Amazon Pharmacy est une pharmacie à service complet à laquelle les patients peuvent accéder en ligne. Amazon a lancé le service en 2020 après l’acquisition de PillPack en 2018. La société s’est efforcée d’attirer les clients d’Amazon Pharmacy en offrant cette année des avantages sur ordonnance et des économies aux membres Prime.

Amazon a déclaré que ses drones sont équipés de caméras qui les aident à identifier des objets comme des personnes et des animaux. Les drones volent entre 40 et 120 mètres dans les airs dans un espace aérien avec « un minimum d’obstacles », a indiqué la société.

Une fois qu’un drone détermine que l’espace de livraison est dégagé, il descendra et libérera le colis contenant les médicaments du client. Mais si le drone détecte des obstacles dans la zone de livraison, il retournera au centre de distribution Amazon et tentera à nouveau la livraison plus tard.

Afin d’être éligibles à la livraison par drone, les clients de College Station, au Texas, devront s’inscrire à Prime Air et remplir une enquête de triage.

Amazon travaille sur la livraison par drone depuis des années et ses efforts ont rencontré un succès mitigé. Amazon a perdu en août deux dirigeants qui jouaient un rôle clé dans ses opérations de livraison par drones, et son unité Prime Air a perdu un nombre important d’employés dans le cadre des licenciements massifs effectués par le PDG Andy Jassy.

Mais malgré les changements internes à l’entreprise, Amazon a déclaré avoir livré avec succès « des centaines d’articles ménagers » aux consommateurs de College Station depuis la fin de l’année dernière.