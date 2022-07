Amazon commence à livrer des colis avec des camionnettes électriques Rivian

RJ Scaringe, PDG de Rivian, et Udit Madan se tiennent devant la nouvelle camionnette Amazon EV propulsée par Rivian. Amazon et Rivian dévoilent leurs derniers véhicules de livraison électriques (EDV) personnalisés pour commencer à les utiliser pour les livraisons aux clients, à Chicago, Illinois, le 21 juillet 2022.

“Lutter contre les effets du changement climatique nécessite une innovation et une action constantes, et Amazon s’associe à des entreprises qui partagent notre passion pour inventer de nouvelles façons de minimiser notre impact sur l’environnement”, a déclaré le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​dans un communiqué. « Rivian a été un excellent partenaire dans cette mission, et nous sommes ravis de voir nos premiers véhicules de livraison électriques personnalisés sur la route. »

Amazon a lancé une version de la camionnette en octobre 2020, puis a testé les véhicules dans un certain nombre de villes tout au long de 2021. Maintenant, Amazon dit qu’il utilisera les véhicules électriques pour effectuer des livraisons dans une poignée de villes, dont Baltimore, Chicago, Dallas, Kansas City, Nashville, Tennessee, Phoenix, San Diego, Seattle et St. Louis, entre autres.

Amazon supervise un gigantesque réseau d’expédition et de logistique, et une grande partie de ses opérations de livraison sont internes. Dans ce cadre, il s’appuie de plus en plus sur une armée tentaculaire de sociétés de livraison sous contrat pour acheminer les colis jusqu’aux portes des clients, qui utilisent principalement des camionnettes bleu foncé de marque Amazon qui brûlent des combustibles fossiles.

Le déploiement de Rivian a rencontré quelques difficultés. En novembre dernier, les chauffeurs-livreurs d’Amazon chargés de tester les véhicules ont affirmé que la batterie des camionnettes se déchargeait rapidement lorsque le chauffage ou la climatisation était en marche, menaçant l’autonomie du véhicule, et a allégué que la batterie met une heure à se recharger, selon L’information. Un dirigeant d’Amazon a déclaré au point de vente que les véhicules auraient une autonomie de 150 miles, plus que suffisant pour de nombreux itinéraires de livraison.

En mai, Rivian a intenté une action en justice contre un fournisseur de sièges pour les camionnettes de livraison commandées par Amazon, suscitant des inquiétudes quant au fait qu’il pourrait retarder les camionnettes, Le journal de Wall Street signalé.

Rivian a dû faire face à une série de défis pour accélérer la production de ses propres véhicules électriques R1T et R1S. La société a réduit de moitié ses prévisions de production pour 2022 en mars, à seulement 25 000 véhicules, y compris les camionnettes d’Amazon, au milieu des contraintes de la chaîne d’approvisionnement et des premiers problèmes avec sa chaîne de montage. Il a réitéré cette prévision plus tôt ce mois-ci. Rivian publiera ses résultats du deuxième trimestre le 11 août.

Amazon, qui a soutenu Rivian par le biais de son Climate Pledge Fund, affirme qu’il reste déterminé à créer une flotte de livraison plus durable. Pour soutenir les camionnettes électriques, Amazon a ajouté des milliers de bornes de recharge dans ses dépôts de livraison aux États-Unis

Amazon a fait appel à d’autres constructeurs automobiles en plus de Rivian pour électrifier sa flotte. En janvier, Amazon a annoncé qu’il achèterait des milliers de fourgonnettes électriques Ram à Stellantis, et il a également commandé des fourgonnettes à l’unité Mercedes-Benz de Daimler pour les livraisons de colis.

— CNBC Jean Rosevear contribué à cette histoire.

REGARDEZ: Le PDG de Rivian est convaincu que l’entreprise peut produire 25 000 véhicules cette année