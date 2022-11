Amazon commande plusieurs émissions Marvel-Sony en direct

Amazon a déclaré jeudi avoir commandé plusieurs émissions en direct basées sur des personnages Marvel contrôlés par Sony Pictures.

La première série de l’accord est intitulée Silk: Spider Society, qui suit le personnage de Cindy Moon, une femme américaine d’origine coréenne mordue par la même araignée qui a mordu Peter Parker. L’émission suit Moon alors qu’elle échappe à l’emprisonnement, recherche sa famille disparue et apprend à maîtriser ses capacités pour devenir la super-héroïne Silk.

Angela Kang, qui a développé The Walking Dead, servira de showrunner, et elle est rejointe par le lauréat d’un Oscar Spider-Man: dans le Spider-Verse producteurs Phil Lord et Christopher Miller. Kang, Lord et Miller seront les producteurs exécutifs aux côtés de l’ancienne présidente de Sony, Amy Pascal.

“Je suis plus que ravi de rejoindre la famille Amazon Studios pour ce prochain chapitre de ma carrière”, a déclaré Kang. “[I] Je suis tellement excitée de me lancer dans mon premier défi – donner vie au super-héros coréen américain Silk à l’écran.”

“Angela est une pro dont nous respectons et admirons grandement la perspective et la créativité”, ont déclaré Lord et Miller. “Elle adore ces personnages et nous nous sentons vraiment chanceux d’avoir la chance de travailler avec elle pour faire connaître l’histoire de Cindy Moon au monde.”

On ne sait pas quand la série sera diffusée, mais elle fera ses débuts nationaux sur MGM Plus, le service Epix rebaptiséet dans le monde entier sur Prime Video.

