Amazon Clinic fournira des soins de santé virtuels pour les allergies, l’acné et plus encore

Amazone élargit son offre de soins de santé suite à son accord d’achat de One Medical, cette fois en ouvrant un nouvelle option de soins virtuels pour aider avec des conditions courantes comme les allergies, l’acné et la perte de cheveux.

Clinique Amazone, dévoilé mardi, permettra aux patients de 32 États d’envoyer des messages aux cliniciens via un portail sécurisé pour rechercher des traitements personnalisés et des prescriptions pour des affections courantes. Les patients peuvent rechercher des options de contrôle des naissances et soigner les infections des voies urinaires, les pellicules, les migraines et plus encore.

Le service n’accepte pas encore d’assurance, mais les clients peuvent utiliser l’assurance pour aider à payer les médicaments prescrits par un clinicien agréé via la plateforme. La société a déclaré que ces ordonnances pouvaient être remplies par n’importe quelle pharmacie, mais a ajouté qu’Amazon Pharmacy serait également une option.

Pour utiliser le service, les clients sélectionnent la condition dont ils souhaitent parler, puis choisissent un fournisseur préféré. Après avoir rempli un questionnaire, ils se connecteront avec un clinicien dans un portail de messagerie sécurisé pour répondre à la convenance du client. Amazon a déclaré que si une condition ne convient pas pour être traitée via le service, il en informera les clients avant de se connecter avec un fournisseur.

Deux semaines de messages de suivi sont incluses dans le coût de la consultation initiale, qui, selon Amazon, dans “de nombreux cas”, serait égal ou inférieur au coût de la quote-part moyenne. Les clients peuvent également utiliser l’argent des comptes de dépenses flexibles et des comptes de dépenses de santé pour payer le service.

Le nouveau programme intervient quelques mois seulement après qu’Amazon a annoncé la fermeture d’Amazon Care, un autre service de télésanté, d’ici la fin de l’année. Ce programme, qui a été lancé en 2019 en tant que projet pilote pour les employés, a fourni des soins d’urgence virtuels et a offert des visites à domicile d’infirmières moyennant des frais pour effectuer des tests et des vaccinations.

Le responsable d’Amazon Health Services, Neil Lindsay, a déclaré dans un e-mail annonçant la fermeture qu’Amazon Care n’était “pas une offre suffisamment complète pour les grandes entreprises que nous ciblons et qu’elle n’allait pas fonctionner à long terme”.

Les entreprises de soins de santé d’Amazon ont suscité des inquiétudes chez certains régulateurs et législateurs quant à la manière dont il utilisera et protégera les informations sensibles. La société a déclaré dans son annonce Amazon Clinic qu’elle avait “des politiques de confidentialité strictes pour les clients et qu’elle se conformait à la loi HIPAA et à toutes les autres lois et réglementations applicables”.

