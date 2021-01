Le personnel hospitalier et les proches des patients atteints de COVID-19 se précipitent pour fournir des installations avec des bouteilles d’oxygène qui viennent d’être transportées par avion vers la plus grande ville de la forêt amazonienne, alors que les médecins choisissent quels patients peuvent respirer au milieu de la diminution des fournitures et tentent d’établir un Certains d’entre eux vers d’autres États