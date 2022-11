Amazon cherche à réduire ses effectifs grâce à un programme de rachat volontaire

Amazone propose des rachats volontaires à certains employés de l’entreprise, alors qu’elle cherche des moyens de réduire ses effectifs au-delà des licenciements massifs déjà en cours.

Des offres de “départ volontaire” ont été envoyées mardi et mercredi à certaines divisions, dont les ressources humaines et les services aux employés, selon des documents internes de l’entreprise consultés par CNBC.

En échange du départ de l’entreprise, Amazon versera aux employés une indemnité de départ “forfaitaire” égale à trois mois de salaire, plus une semaine de salaire pour six mois d’ancienneté dans l’entreprise, selon les documents. Les employés recevront également une allocation hebdomadaire pendant 12 semaines, qui peut être utilisée pour compenser les primes COBRA, et leur assurance se poursuivra jusqu’à la fin décembre.

Les employés ont jusqu’au 29 novembre pour démissionner et jusqu’au 5 décembre pour retirer leur candidature s’ils changent d’avis, selon les documents. Amazon informera les employés le mois prochain que leur démission a été acceptée et que leur dernier jour de travail sera le 23 décembre.

Le programme de départs volontaires est une “première étape” pour réaligner les entreprises au sein d’Amazon, selon les documents, indiquant que les divisions pourraient subir des licenciements dans un proche avenir.

Amazon encourage les employés à s’inscrire aux rachats alors que le PDG Andy Jassy intensifie ses efforts pour maîtriser les coûts dans l’ensemble de l’entreprise.

Cette semaine, Amazon a entamé ce qui devrait être les plus importantes réductions d’effectifs de ses 28 ans d’histoire alors qu’il observe une économie qui se détériore et compte avec une main-d’œuvre qui a explosé pendant la pandémie.

Le chef du matériel d’Amazon, Dave Limp, a déclaré mercredi que la société avait commencé à licencier des employés de son unité d’appareils et de matériel. Jusqu’à présent, les employés des divisions de jeux en nuage Alexa et Luna d’Amazon semblent avoir été considérablement touchés par les suppressions d’emplois.

Amazon devrait supprimer jusqu’à 10 000 emplois, bien que le nombre total reste fluide car les décisions sont prises entreprise par entreprise, selon une personne proche du dossier.

Les annonces de licenciement continu, qui sont toujours en cours, ont frustré certains employés d’Amazon car l’entreprise n’a pas encore envoyé d’avis à l’échelle de l’entreprise concernant les suppressions d’emplois, a déclaré à CNBC une personne proche du dossier.