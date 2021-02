Amazon change le calendrier des feux de circulation dans la ville de l’Alabama pour faire dérailler la campagne de syndicalisation

Le géant de la vente au détail en ligne Amazon était si désespéré de faire échouer une campagne de syndicalisation parmi les employés des entrepôts en Alabama que les feux de circulation ont en fait changé. Une publication pro-syndicale affirme avoir confirmé les rumeurs avec le comté.

Amazon a en fait contacté le comté de Jefferson pour modifier l’heure des feux de circulation près de son entrepôt de Bessemer, a rapporté mardi la publication pro-travailleurs More Perfect Union, citant un fonctionnaire du comté qui a déclaré que la société s’était plainte « retards de circulation lors des changements de quart”Afin de sécuriser le changement de lumière.

Les organisateurs avaient affirmé pendant des semaines qu’Amazon perturbait délibérément le moment des lumières afin de perturber leurs efforts de syndicalisation sous le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins (RWDSU), mais la rumeur n’a été confirmée que cette semaine.

La perturbation des feux de circulation a été particulièrement meurtrière pour l’effort de syndicalisation, car le trajet jusqu’à l’usine était un endroit fiable où les organisateurs syndicaux pouvaient parler aux travailleurs non inhibés par la législation du travail américaine, qui s’applique une fois sur la propriété du géant de la technologie et donne à Amazon le droit d’interdire non – conversations de travail pendant les heures de travail.

Cependant, au lieu d’une pause au feu rouge fiable pour engager la conversation, les travailleurs d’Amazon sortant de l’autoroute ont obtenu un feu vert, ce qui non seulement les amène au travail plus tôt, mais empêche même le travailleur le plus convivial de parler avec les représentants syndicaux.

Même certains travailleurs vétérans d’Amazon à Bessemer ont été déconcertés par la résistance d’Amazon à la campagne syndicale, qu’ils ont qualifiée d’anormalement féroce, même pour le géant technologique virulemment antisyndical. Les travailleurs qui ont parlé à More Perfect Union ont déclaré qu’ils étaient «forcé » dans « réunions antisyndicales», A menti sur ce qui pourrait arriver aux employés qui ont adhéré au syndicat, et bombardés par des messages antisyndicaux avec jusqu’à cinq SMS envoyés par l’entreprise par jour et même des dépliants dans les toilettes.

Les employés de Bessemer ont commencé leur période de vote de sept semaines plus tôt ce mois-ci sur la décision de devenir les premiers travailleurs américains d’Amazon à rejoindre un syndicat. Même à ce stade précoce, leurs efforts d’organisation se sont rapprochés plus que tout autre groupe de travailleurs d’Amazon pour former un syndicat viable, et Amazon semble visiblement épuisé dans ses efforts pour les abattre, y compris la remise en question de l’intégrité du même type de courrier. en votant, il avait quelques mois à peine avant de se faire le champion de l’élection présidentielle américaine.

Alors que le budget publicitaire sans fin de l’entreprise la dépeint invariablement comme une utopie pour les travailleurs qui n’a pas besoin de syndicats, Amazon a été critiquée aux yeux du public ces derniers mois grâce aux bénéfices records dont elle a bénéficié en raison de la pandémie – et aux rapports de mauvais traitement. des travailleurs risquent leur vie pour gagner ces bénéfices pour l’entreprise. Malgré l’ouverture de nouveaux entrepôts et l’embauche quotidienne de centaines de nouveaux travailleurs, les bénéfices n’ont pas été visiblement versés aux travailleurs qui emballent et déplacent les produits remplissant les boîtes brunes omniprésentes de l’entreprise, et beaucoup se sont plaints de punir « mesures de productivité»Qui sont notoirement difficiles à rencontrer pour les employés non robotiques de l’entreprise.

D’autres entrepôts d’Amazon ont remporté de petites victoires, notamment en forçant très brièvement la mégacorporation à ajouter 2 $ « la prime de risque»Augmenter le maigre salaire de ses employés d’entrepôt pendant quelques mois, mais si les travailleurs de l’Alabama gagnent le combat pour se syndiquer, d’autres entrepôts suivront probablement leur chemin – un résultat qu’Amazon ne veut clairement pas.

