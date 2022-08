Amazon Care va ajouter des services de santé mentale

Amazone prévoit d’ajouter des services de santé comportementale à son offre Amazon Care ainsi qu’un partenariat avec la société de santé mentale numérique Ginger.

Le service n’a pas encore été lancé, selon le rapport de Initié. Mais un site web en direct fournit quelques détails: les prestataires de soins primaires d’Amazon Care peuvent aider avec “une gamme de problèmes de santé comportementaux courants”. Ils peuvent également orienter les patients vers des professionnels du réseau pour des besoins aigus à modérés.

Ginger servira de service complémentaire pour les employeurs qui achètent Amazon Care.

“Les employés ayant accès au module complémentaire facultatif peuvent obtenir des soins de santé comportementaux à la demande, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec Ginger. Les informations sur la santé sont partagées entre Amazon Care et Ginger afin que les employés reçoivent les meilleurs soins possibles”, indique le site Web. “Ginger met les employés en contact avec un coach en santé comportementale en quelques secondes et avec un thérapeute ou un psychiatre agréé en quelques jours.”

Un porte-parole de Ginger a refusé de commenter et Amazon n’a pas répondu à une demande de commentaire.

LA GRANDE TENDANCE

Le service Amazon Care initialement lancé comme une clinique virtuelle pour ses propres employés, mais le service a depuis étendu aux employeurs extérieurs à travers le pays. En février, Amazon a annoncé qu’il ajouterait des soins en personne dans plus de 20 nouvelles villes cette année, dont New York, San Francisco, Chicago et Miami.

Mais le géant de la technologie et de la vente au détail a de nombreuses ambitions dans le domaine de la santé. Le mois dernier, Amazon a annoncé avoir a signé un accord définitif pour acquérir le fournisseur de soins primaires hybrides One Medical dans le cadre d’un accord entièrement en espèces d’une valeur d’environ 3,9 milliards de dollars.

“Avoir une empreinte physique avec la brique et le mortier aide vraiment à étendre leur continuum de soins”, Sanjula Jain, vice-présidente senior pour la stratégie de marché et directrice de la recherche chez Trilliant Health, dit sur HIMSS TV. “Maintenant, être vraiment dans l’espace des soins primaires rend leurs investissements antérieurs beaucoup plus logiques. Il existe maintenant un moyen d’intégrer réellement cela dans le processus de prestation des soins.”

Ginger a été fondée en 2011 par des entrepreneurs et des data scientists du MIT Media Lab. En octobre 2021, Gingembre a achevé sa fusion avec l’application de stress, de sommeil et de méditation Headspace, pour former Headspace Health. Avant l’accord, la société de santé mentale virtuelle avait récolté 100 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série E.